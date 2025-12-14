全國油茶籽及茶油品評遴選 花蓮苦茶油展現產業實力

農業部農糧署輔導台灣農業科技資源運籌管理學會辦理114年「國產油茶田間栽培管理與油茶籽品質評選」及「國產茶油品評遴選」，邀集專家學者自全國推薦之優質國產油茶產品中，遴選出特優與優選業者。花蓮縣在本屆評選中表現亮眼，於全國激烈競爭中脫穎而出，充分展現花蓮苦茶油的品質實力與產業深度。

在油茶籽品質評鑑方面，花蓮共榮獲優選4名，分別為阿步農園（小果）、耕鳥共食 X 坤地夫法蕾南生態農場（小果）、花蓮縣卓溪特用作物產銷班第10班（大果）及朵栗栗農坊（大果）；在國產茶油品評遴選中，花蓮業者更榮獲特優2名，為石多田苦茶油及耕鳥共食 X 坤地夫法蕾南生態農場，另有優選3名，分別為阿步農園、天水生態農場有限公司及朵栗栗農坊。多項成果獲得肯定，顯示花蓮苦茶油在品質、風味與穩定度上，均具備全國指標水準。

縣長徐榛蔚肯定農友在本屆評選中展現的卓越成果，並表示在專家評審嚴格把關下，花蓮業者於全國優質名單中占有相當比重，充分反映花蓮油茶產業深厚的技術底蘊與長期耕耘成果。她指出，花蓮擁有純淨山林環境與良好的自然條件，更重要的是農友長年堅守品質、順應自然、精進管理，讓花蓮苦茶油展現細緻而富層次的風味特色。

徐榛蔚縣長進一步指出，花蓮縣政府近年持續推動油茶產業升級，目前全縣油茶栽培面積約268公頃，為全國之冠，並率先建立油茶籽評鑑制度，從源頭把關品質。花蓮油茶產業已由早期零星栽培，逐步發展為涵蓋栽培、採收、榨油加工及品牌行銷的完整產業鏈，這不僅是政策推動的成果，更是農友長年投入、用心經營土地的累積。

縣府與卓溪鄉公所攜手完成卓溪苦茶油加工廠建置，並委由玉溪地區農會負責營運，於113年底正式開始運作，成為花蓮油茶產業重要的加工樞紐。該加工廠於114年2月順利通過有機加工認證，並於同年4月取得HACCP食品安全管制系統認證，顯示花蓮在苦茶油加工品質與食品安全管理上，已達國內高標準水準。透過完善的加工設施與制度化管理，協助農友健全加工環節、發展自有品牌，進一步提升花蓮苦茶油的品質穩定度與市場競爭力。

徐榛蔚縣長表示，花蓮苦茶油能在全國評鑑中屢創佳績，最值得致敬的，是長年默默付出的農友們。她向所有堅守山林、用心栽培油茶的農友表達由衷感謝，正是農友對土地的尊重、對品質的堅持，以及在氣候與環境挑戰下仍不放棄的韌性，成就了今日花蓮苦茶油的榮耀。縣府也將持續與農友、農會及相關單位攜手合作，讓這份來自土地的用心，持續轉化為花蓮農業的驕傲，走向更穩健、永續的未來。

（資料來源：花蓮縣政府）