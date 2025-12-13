全國油茶籽及茶油品評遴選 花蓮苦茶油展現產業實力

「國產油茶田間栽培管理與油茶籽品質評選」及「國產茶油品評遴選」，花蓮縣在全國激烈競爭中脫穎而出。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

農業部農糧署輔導台灣農業科技資源運籌管理學會辦理一一四年「國產油茶田間栽培管理與油茶籽品質評選」及「國產茶油品評遴選」，花蓮縣在全國激烈競爭中脫穎而出，充分展現花蓮苦茶油的品質實力與產業深度。

花蓮縣政府農業處表示，在油茶籽品質評鑑方面，花蓮共榮獲優選四名、特優二名及優選三名等獎項肯定，顯示花蓮苦茶油在品質、風味與穩定度上，均具備全國指標水準。

縣長徐榛蔚表示，在專家評審嚴格把關下，花蓮業者於全國優質名單中脫穎而出，反映花蓮油茶產業深厚的技術底蘊與長期耕耘成果。她指出，花蓮擁有純淨山林環境與良好的自然條件，更重要的是農友長年堅守品質、順應自然、精進管理，讓花蓮苦茶油展現細緻而豐富層次的風味特色。

廣告 廣告

徐榛蔚指出，花蓮縣政府近年來持續推動油茶產業升級，目前全縣油茶栽培面積約268公頃，為全國之冠，並率先建立油茶籽評鑑制度，從源頭把關品質。花蓮油茶產業已由早期零星栽培，逐步發展為涵蓋栽培、採收、榨油加工及品牌行銷的完整產業鏈，這不僅是政策推動的成果，更是農友長年投入、用心經營土地累積的成果。

農業處表示，縣府與卓溪鄉公所攜手完成卓溪苦茶油加工廠建置，並委由玉溪地區農會負責營運，於一一三年底正式運作，成為花蓮油茶產業重要的加工樞紐。

農業處強調，該加工廠於一一四年二月順利通過有機加工認證，並於同年四月取得HACCP食品安全管制系統認證，顯示花蓮在苦茶油加工品質與食品安全管理上，已達國內高標準水準，才能進一步提升花蓮苦茶油的品質穩定度與市場競爭力。