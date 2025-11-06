全國海事水產類技藝競賽 31人奪金手獎 蘇澳海事9金最大贏家

蘇澳海事校長陳志威(右1)與校友會理事長陳春生(左1)與獲得金手獎選手合影。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕「全國高級中等學校學生海事水產類技藝競賽」今天在蘇澳海事舉行頒獎典禮，7大職種共計31人榮獲金手獎，各職種前3名可赴日本、德國交流，並保送國立大學，被海事學校視為最高榮耀，今年蘇澳海事成為賽事最大贏家，拿下9座金手獎、5座優勝，成功破校史紀錄！

3天賽事吸引全國9校、137位選手參賽，在「航海」、「輪機」、「船舶機電」、「漁業」、「水產養殖」、「水產食品」與「航運管理」等7大職種中展現所學，最後有31人拿到金手獎、47人獲選優勝選手。

今年主場蘇澳海事成為大贏家，不僅奪下9座金手獎、5座優勝，還破校史紀錄，其中漁業職種9連霸，囊括第1、2名，水產職種也成功拿到金手獎第1、2名，另外輪機、水產養殖、航運管理及船舶機電均有佳績。

榮獲水產食品金手獎第一名的陳霈芸說，為了賽事練習長達4個月，其中最難的是魚丸製作，每次都做得太醜，因此不斷練習，最後也吃了不少魚丸導致變胖，但成功奪金相當值得，感謝師長支持及教導，未來想要到高雄或屏東科技大學就讀。

蘇澳海事校長陳志威說， 蘇澳海事致力培養學生在水產類各職種發揮所學技能，感謝歷任校長積累能量，並謝謝校友會理事長陳春生、蘇澳海事教育基金會董事長楊吉雄等人協助，培育學生一起讓獎牌留在主場，未來會持續協助學子發光發熱。

蘇澳海事校友會理事長、蘇澳區漁會總幹事陳春生說，肯定蘇澳海事的努力，長期與區漁會保持密切互動，校友會也加碼獎勵金鼓勵孩子向學，接軌水產領域並投入永續漁業，注入人才活力。

