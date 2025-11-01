全國環保志工群英會 歡聚雲林

環境部及雲林縣政府（一）日上午在雲林縣立體育館盛大舉行「一一四年全國環保志（義）工群英會」，讓平時熱心參與環保事務的志（義）工們趣味一下，展現活力四射的一面，來自二十二縣（市）超過兩千位環保志（義）工，皆是經過各縣市初賽脫穎而出一時之選，參賽者們傾盡全力為所屬縣市爭取榮耀，展開一場趣味的環境知識競技。

上午開幕儀式環境部長彭啟明、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、雲林縣環保局長張喬維、斗六市長林聖爵等嘉賓到場為全國環保志（義）工加油，並表揚各縣市推薦的三十四位模範環境教育志工，感謝他們長年以來的奉獻與堅持。

雲林縣長張麗善表示，感謝所有的志（義）工，為全台灣每一個角落來服務，讓環境清潔美麗。而在資源回收、永續及經濟循環的議題上，雲林縣政府遵循環境部的指導，落實執行，在志工的協助下，打造雲林為宜居清淨家園。

張縣長也針對最近的豬瘟議題表示，面對這次非洲豬瘟面臨的廚餘去化問題，為保障食品安全以及養豬產業健全，剛剛向部長提出「一縣市一廚餘資源化處理廠」的建議，期藉此次豬瘟防疫危機變成產業轉型升級、環境永續的契機，也獲得部長允諾，在針對廚餘部分，中央會好好思考如何妥善處理，期待中央相關部會通力合作共同檢討，建立能夠讓全國民眾吃得安心、養豬產業永續發展好方案。

環境部彭啟明部長表示，肯定雲林縣豬瘟除疫問題的積極與遠見作為，也感謝張縣長不遺餘力的支持環保，中央也已規劃未來分短期及中長期推動廚餘能源化、資源化，讓大家都可以安心的吃到豬肉。

立委張嘉郡表示，雲林在廚餘去化推廣上非常成功，除了建置廚餘資源化處理廠，也補助家用廚餘處理機，她也建議環境部應該全國補助，從家中即先行廚餘減量，以減輕後端廚餘去化處理壓力，達到保護養豬產業及消費者吃的安全。