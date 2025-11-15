全國環境知識競賽宜縣奪佳績
環境部於昨（十五）日在臺灣大學辦理一一四年度環境知識競賽全國賽，競賽組別分為學童組、青少年組、青年組及社會組，代表宜蘭縣出賽的二十位菁英與全國各縣市選手同場較勁，比賽最終由凱旋國中曹榮恩獲得青少年組第五名。
環保局長許嘉琦表示，環境知識競賽題目層面廣泛，涵蓋各面向環境保護政策與時事，並納入最潮議題如淨零、氣候變遷調適、空氣品質與減碳等相關資訊，參賽者除需長期累積環境保護相關知識，更需隨時關注與追蹤最新環境保護動態，透過賽事交流各地高手相會，相信參賽選手收穫良多，也將成為宜蘭縣推動環境教育的最佳生力軍。
環保局補充，推廣環境教育重點在於使民眾從了解環境做起，並開始關注與探討環境問題，從各角度出發思考解決環境問題的方案並化為具體行動，以提升環境保護認知與素養，環保局將持續推廣環境保護具體策略與措施，期待全民一起守護蘭陽美麗環境。
