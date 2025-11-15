全國環境知識競賽 宜縣環保菁英過關斬將奪佳績

宜蘭縣全國賽參賽選手。（圖：宜蘭縣環保局提供）

環境部於今（ 十五）日在臺灣大學辦理一一四年度環境知識競賽全國賽，競賽組別分為學童組、青少年組、青年組及社會組，代表宜蘭縣出賽的二十位菁英與全國各縣市選手同場較勁，比賽最終由凱旋國中曹榮恩獲得青少年組第五名。

環保局長許嘉琦表示，環境知識競賽題目層面廣泛，涵蓋各面向環境保護政策與時事，並納入最潮議題如淨零、氣候變遷調適、空氣品質與減碳等相關資訊，參賽者除需長期累積環境保護相關知識，更需隨時關注與追蹤最新環境保護動態，透過賽事交流各地高手相會，相信參賽選手一定收穫良多，未來也將成為宜蘭縣推動環境教育的最佳生力軍。

環保局補充，推廣環境教育重點在於使民眾從了解環境做起，並開始關注與探討環境問題，從各角度出發思考解決環境問題的方案並化為具體行動，以提升環境保護認知與素養，環保局將持續透過社區、學校、機關團體與媒體力量，積極推廣環境保護具體策略與措施，期待透過環保知識之不斷累積化為行動，全民一起守護蘭陽美麗環境。

環保局說明，環境知識競賽自一00年開始辦理，聚集來自全臺各界環保菁英，透過豐富且具趣味性的答題活動，讓參賽者與各縣市環保知識達人同場切磋交流，參賽者不僅可驗證與學習最新環保知識，也展現各年齡層透過競賽對環境問題的關注及正確知識的傳達。許多參賽者由國小開始參加、年年參賽，時刻關切並蒐集與了解環境資訊已成習慣並落實於生活，歷年來參與環境知識競賽從地方初賽到全國賽，參賽者越來越多，除呼應環境知識競賽目的，也切中永續發展目標SDG 4優質教育細項指標之永續發展與全球公民教育之體現。