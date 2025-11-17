全國環境知識賽 屏東表現優異

全國環境知識競賽總決賽，屏東縣仁愛國小沈陽智在學童組奪冠。（記者陳真翻攝）

▲全國環境知識競賽總決賽，屏東縣仁愛國小沈陽智在學童組奪冠。（記者陳真翻攝）

一一四年全國環境知識競賽總決賽，屏東代表隊表現突出；仁愛國小的沈陽智在學童組奪冠、屏東科技大學的方新浩則在青年組搶下第四名，再度展現屏東在環境教育上的深厚能量。

這項十五日在臺灣大學舉行的全國環境知識競賽總決賽，匯集全國各縣市代表同場競技。比賽從初賽、淘汰賽一路到刺激的驟死賽，過程競爭激烈，考驗選手的環境知識、反應能力。

屏東縣環保局指出，仁愛國小沈陽智在學童組中表現沉著，憑藉扎實的環境素養與穩定的臨場反應，在多輪比試中脫穎而出，最終勇奪全國冠軍，為屏東縣贏得最高榮耀；屏科大方新浩在青年組展現優秀實力，以細膩思考與穩定表現取得全國第四名，成績同樣令人肯定！

環保局表示，兩位選手的表現不僅代表個人努力，更展現屏東長期推動環境教育的成果已逐漸深化。代表著環境教育不僅是知識傳遞，更是生活態度的養成，讓學生能在日常中自發實踐環保理念，並以行動影響週遭，成為守護環境的力量。

環保局說，透過競賽形式，學生能以更生動的方式理解環境議題，進一步培養問題意識、分析能力與環境責任感；期盼未來能有更多學生透過參與競賽激發對環境的興趣，並將所學落實於生活之中，從小行動累積大改變。