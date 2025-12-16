全國社區發展金卓越社區選拔 高雄7社區獲獎 (圖)
衛生福利部「114年度全國社區發展金卓越社區選拔」結果揭曉，高雄7個參與社區全數獲獎，展現在地特色及福利化推動成果，市長陳其邁（左2）16日親自頒獎。（高雄市政府社會局提供）
中央社記者張已亷傳真 114年12月16日
