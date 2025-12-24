「全國社宅需求統一登記平台」入法 朝野立委支持

立法院內政委員會今天(24日)繼續審查「住宅法」部分條文修正草案，關於婚育宅保障比例及全國社宅需求統一登記平台，朝野立委都支持入法。不過，因內政部認為這次修法與社宅政策及地方政府密切相關，希望蒐集地方政府的意見審慎考量、細修法條文字，因此今天會議討論到中午就散會，預計下週一繼續審查。

為了保障弱勢居住權益、完善社會住宅制度，朝野立委提出「住宅法」部分條文修正草案，共多達43個版本，立法院內政委員會今天進行逐條審查。

目前《住宅法》第18條規定主管機關應評估社會住宅的需求總量、區位及興辦戶數，並納入住宅計畫及財務計畫。朝野多名立委皆提案修正此條文，要求中央主管機關建置「全國社宅需求統一登記平台」，以達簡政便民，且有助於政府有效掌握整體社宅需求。

立委黃健豪便指出，「全國社宅需求統一登記平台」牽動第4條社宅優先保障身分別的修法，如果連政府都不清楚全國各地有多少弱勢及婚育家庭有社宅需求，就很難制定合宜的保障戶數比例。他說：『(原音)包含說我們在第4條修正的時候，40%是屬於保障弱勢，這個我沒有問題，但是剩下的多少比例用來做婚育宅？各城市的婚生比例其實也都不太一樣，有地方它發展很快，有好多就業機會，所以它可能婚生的比例會高一點，但是如果沒有的部分，那可能它需要婚育宅的比例又相對低一點，所以我覺得如果能夠把18條(修正提案)入法，讓輪候制(入法)，讓政府掌握到各地的需求的話，我覺得這對整個法案、這個社會住宅的政策才有正面的幫助啦！』

針對《住宅法》第18條修正，內政部長劉世芳表示她傾向同意，但她強調這項修法與社宅政策及地方政府密切相關，國土署等單位需要蒐集地方政府的意見審慎考量。

至於其他條文，由於朝野立委及內政部等單位未達成共識，或仍需細修文字，因此將在下週一(29日)繼續審查。