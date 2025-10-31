全國禁廚餘養豬 495噸量能缺口待解

▲台中梧棲爆發非洲豬瘟案例，農業部隨即下令全國禁止廚餘養豬。（圖／台中市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 10月22日，台灣爆發非洲豬瘟案例，農業部宣布全國禁止廚餘養豬，我國廚餘再利用設施處理量能不足，仍有495噸缺口待解淪為燙手山芋，NOWNEWS採訪環保局及業者，說明廚餘去化的困境與政策配套。

卓榮泰宣布成立「廚餘中央前進協調所」 朝向資源化、黑水虻等去化管道

「我國仍有495噸公噸的處理量能缺口。」10月29日，環境部長彭啟明赴立法院備詢拋出廚餘去化的困境，並拿出數據指出，我國每日廚餘再利用處理設施量為1620噸，若要應付家戶廚餘每日約1384噸、事業廚餘每日731噸，仍有495噸的量能缺口。彭啟明指出，未來將協調應用在能源化、肥料化，以及素有地表最強廚餘清道夫之稱的昆蟲「黑水虻」等方式去化廚餘。

行政院長卓榮泰在10月30日下達指令，將成立「廚餘去化中央前進協調所」，盼能針對廚餘去化短期及中長期進行上述的妥善處理規劃。

▲10月29日環境部長彭啟明赴立法院備詢指出，台灣廚餘處理量能仍有缺口495公噸待解。（圖／記者陳偉周攝）

▲全國禁廚用養豬後，環境部盤點我國廚餘再利用處理設施量能不足。（圖／環境部提供）

彰化縣環保局防疫期協助焚燒 承平時期每噸收費6000元

NOWNEWS專訪彰化縣環保局長江培根，說明第一線處理的困境。江培根指出，現行「公所回收」廚餘月量約650噸，原由養豬戶自收之餐飲與食品業廚餘約1000噸，中央禁令後改由彰化縣府過渡協助處理一個月，其後事業端須自尋管道，或付費進入彰化縣府的焚化體系，需收費每噸6000元。

關於廚餘去化處理方式，江培根解釋包含導入黑水虻與堆肥，兩者合計僅占5％， 熟廚餘因含有鹽分與調味料等物質，恐妨礙微生物發酵，多數將進入焚化廠處理。江培根強調，縣府去（2024）年推動強制分類，年減垃圾量達4.1萬噸，釋出足夠的焚化量，支援非洲豬瘟防疫過渡期的廚餘量。

焚燒熟廚餘產生氯化氫 恐侵蝕焚化爐管線

但採用焚化方式去化廚餘，並非最好的解決方式，而且有其風險。江培根指出，焚化爐處理熟廚餘，可能產生氯化氫，可能會侵蝕焚化爐管線，這也就是各縣市處理廚餘最棘手之處。但在防疫前提下，彰化縣會先穩住量能、避免造成環境風險，同步促使源頭減量與事業端自負處理責任。

以彰化縣為例，目前用廚餘養豬者共33場、全年約消化2萬9500噸廚餘，禁令上路後，不得再跨縣輸運。廚餘減量，仍回到源頭減量，江培根建議民眾將廚餘分類，落實維持既有生熟分流、按需取餐減量等方式達到廚餘減量之目的。

投資5000萬打造「共同蒸煮設備」 業者提3建議設立廚餘養豬標準

事實上，2018年中國爆發非洲豬瘟後，雲林縣首開第一槍，全縣禁止廚餘養豬。但這項禁令卻沒有擴及到全國，就是因為廚餘去化有其困難，部分還是得轉作養豬戶的飼料來源。農業部自2021年10月起規定，豬隻飼養規模200頭以上的養豬場才能使用廚餘餵養，養豬場除須取得廚餘再利用檢核許可外，也須將廚餘以90℃以上蒸煮至少1小時。

坐落於苗栗縣通霄鎮斜坡上的全順畜牧場，配合中央政策，投資5000萬設置「共同蒸煮」設備，統一處理廚餘後送至各豬場。這次非洲豬瘟爆發，全國禁廚餘養豬後，全順差點淪為海嘯重創第一排，董事長劉嘉順接受NOWNEWS專訪，強調場區無重大損失，他也侃侃而談政府應該如何規範廚餘養豬的政策建議。

劉嘉順直言，現階段輿論把廚餘「汙名化」，忽視邊境挾帶與野豬等動物傳染，也是非洲豬瘟的傳染風險之一。「關鍵是集中管理與高溫殺菌，讓廚餘轉為可控原料，形成循環經濟，而非把問題丟進掩埋場或是焚化廠。」他進一步提出3大建議提供給農業部、環境部參考。

首先是建立區域中央廚房式共同蒸煮中心，落實破碎、蒸煮、滅菌、液化全流程符合生物安全。再者，設定「落日條款」，淘汰設備不足的小型養豬業者，讓業界有投入設備升級的明確規則。最後是政策聚焦廚餘管理「機制」而非全面禁止，否則只會轉嫁環保與公共衛生風險。「我們去日本取經，就是為了把流程做到最好。」他強調說，解方並非政治口水戰，而是把廚餘養豬的標準立起來，讓養豬農取得安全原料，落實循環經濟，這是他創業迄今的信念。

長遠來看，全國禁止廚餘養豬的政策是否會持續下去，從農業部的統計數據足以窺見中央的態度，台灣廚餘養豬場從2018年的2048場，經過長年轉型及退場輔導下，截至2025年10月以來下修為435場。今（2025）年9月24日非洲豬瘟爆發前一個月的災害應變中心會議記錄指出，未來朝向全面停止廚餘養豬研議可行措施與期程。眼下，面對突襲的非洲豬瘟，政府或許可參考「統一中央處理廚餘」模式，緩解廚餘去化危機。

▲非洲豬瘟中央災害應變中心第34次會議紀錄。（圖／農業部提供）

▲業者投資5000萬，打造養豬濕式原料共同蒸煮處理場所。（圖／全順環保有限公司提供）

▲業者投資5000萬，打造養豬濕式原料共同蒸煮處理場所。（圖／全順環保有限公司提供）

