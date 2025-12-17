全國科藝電競賽 南英成績亮眼

南英商工多媒體動畫科學生在「2025 CCCE全國科藝電競大賽」表現亮眼。（南英商工提供）

記者陳治交∕台南報導

南英商工多媒體動畫科學生在「二０二五CCCE全國科藝電競大賽」表現亮眼，憑藉扎實訓練與出色的臨場發揮，「虛擬自行車」、「賽事實況轉播」競賽共計拿下一項季軍、兩項殿軍，展現科技與藝術跨域教育的卓越成果。

南英商工多媒體動畫科在上屆比賽由三年級選手抱回「賽事實況轉播」全國第三名，這次由一年級學生接力參賽，就榮獲全國第四，預料明年賽事奪獎一定精彩可期。

虛擬自行車競賽，郭文翰憑藉穩定的發揮和精準的節奏控制，成功衝線，從眾多好手中脫穎而出，榮獲季軍殊榮。黃韋鏵也展現強勁的實力，奮戰不懈，最終獲得殿軍。他們在競速與體力完美結合，充分證明運動科技在現代體育領域的重要性。

此外，在考驗臨場反應、口語表達、鏡位調度及專業知識的賽事實況轉播項目中，南英高工老師林泓凱帶領林筵霖、曾湘婷、黃品璇、蔡得誠、陳鍇太、郭于睿、李佳諭等七位同學，展現媒體傳播與電競專業領域的扎實基礎，將專業知識轉化為精彩節目內容，在眾多好手中脫穎而出，榮獲殿軍佳績。

南英高工校長陳志隆表示，南英商工配合台南市政府體育局積極投入電競人才培育，且電競產業已邁入美術設計、ＡＩ遊戲設計、快速錄剪播、賽事實況轉播影音配樂等多元發展，一年級學生就能拿下「賽事實況轉播」全國第四名，不僅是學生的榮譽，更是南英商工推動科藝整合教育及人才培育理念的最佳印證。