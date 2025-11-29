全國移民節慶祝活動 港動世界

全國移民節多元文化慶祝活動昨（廿九）日在高雄駁二藝術特區盛大舉行，高市府與內政部移民署共同舉辦「築夢臺灣港動世界」多元文化活動，邀集全國各地新住民團體齊聚高雄，現場人潮不斷，熱情歡慶移民節，展現繽紛多元的文化風采，同時也見證高雄產業轉型與城市蛻變的成果，讓世界看見高雄豐富多元且迷人的城市魅力。

當日的全國移民節慶祝活動由內政部長劉世芳、市長陳其邁與駐臺紐西蘭代表及各國外賓，為活動揭開序幕。內政部長劉世芳致詞時宣布，明年將正式成立「新住民發展署」，全方位服務全台逾六十一萬名新住民，從生活適應、語言教育到二代獎助學金提供完整支持，承諾做新住民在台築夢的堅實靠山，同時她也讚賞高雄市推動「演唱會經濟」創造驚人產值，並強調台灣是多元包容的社會，歡迎所有新住民落地生根，成為新台灣人。

陳其邁熱情的以日、越、泰語向在場嘉賓問候，他感謝內政部及移民署的支持及高市府民政局、社會局在各族群提供各項貼心的服務，目前高雄市已設立新住民會館、五處家庭服務中心、三十個服務據點以及一百二十六個服務小站，致力落實社區服務。

陳其邁強調，高雄是多元包容的移民城市，秉持著歷屆市長所堅守「人權立市」，尊重多元價值，也期許更多的新住民可以從新朋友變成老朋友，共同成為高雄這座城市的驕傲與光榮；他同時提到，當日高雄也舉行同志大遊行，顯示高雄堅持多元文化與人權價值，「多元共融、友善包容，是高雄引以為傲的城市精神」。

民政局說明，十二月十八日為我國移民節，民政局每年在十一、十二月都會舉辦移民節多元文化市集活動，很榮幸今年獲得內政部的肯定，與移民署共同主辦全國移民節活動，特別邀請高雄在地的新住民團體一起共襄盛舉，大家發揮創意及巧思，精心規劃各國主題攤位，透過美食、手作DIY、互動遊戲等，讓民眾來場與眾不同的異國文化饗宴，不用出國也能體驗不同國家的文化風情，盡情享受移民文化的魅力。