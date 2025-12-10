全國童軍服務日邁入第6年 桃園4校與鳥會合作救傷野生動物

〔記者林曉雲／台北報導〕2025全國童軍服務日邁入第6年，近日於全國展開，武陵高中、桃園高中、中壢高中及北科附工四校童軍聯團與桃園市野鳥學會合作，於野生動物救傷醫院推動環境服務與永續教育體驗。童軍們不僅參與清潔與整理作業，更透過獸醫師專業講解，深入了解野生動物救援流程、人為環境造成的傷害以及生態保育的重要性，展現青年投入自然保育的行動力。

全國童軍服務日今年進入第6年，全國童軍在同一天共同投入公益行動，強化服務精神的凝聚力。今年桃園市高中四校行義蘭姐童軍聯團特別與桃園市野鳥學會合作，讓孩子們走進野生動物救傷醫院，從實際觀察與操作中理解保育單位的辛勞，並學習正確面對受傷野生動物的方式，藉由與NPO(非營利組織)合作，學生能接觸真實的環境議題，使服務不僅停留在「付出」，更延伸至「理解與反思」。

廣告 廣告

童軍們分組協助鳥籠清潔、環境維護與物資整理，獸醫師也帶領童軍們了解收容動物的救治流程、人為環境造成的傷害、誤餵食的危害等議題，讓學生對野生動物保育有更全面認識。

桃園高中學生洪莛筑表示，他第一次踏入野生動物救傷單位，讓她很震撼，但也很感動，透過獸醫師講解，她了解遇到受傷動物的正確處置方式，聽到動物因人類設施或錯誤餵食而不治，真的很難過，希望未來全民能提升保育意識，讓野生動物不再無辜受害。

武陵高中學生許寶月說，原以為清理鳥籠只是簡單工作，沒想到大型籠舍需要很花力氣和耐心，使用高壓水槍清潔殘渣與排遺是全新的挑戰，也讓她意識到維持救傷醫院環境的困難度，獸醫師分享台灣黑熊案例，讓她理解生態議題不只有對錯，更需要理解不同族群的立場，找到平衡比決定誰對誰錯更重要。

北科附工學生楊承勳說，原來遇到受傷動物不能直接碰觸，必須用正確方式處理才不會造成二度傷害，在清潔鳥籠時，他深刻體會到救傷工作的繁瑣，認為是非常特別的體驗，未來若有機會希望能再次參加。

桃園市野鳥學會主任醫師郭昱德表示，與童軍團的合作，讓更多青年看見保育工作的真實樣貌，也能讓服務學習更具深度，未來學會將持續推動野生動物教育課程、救傷醫院參訪與志願服務合作，希望吸引更多青年加入保育行列，共同守護台灣的生態環境。

【看原文連結】

更多自由時報報導

實測數據曝光! 公館圓環拆除通勤多25分鐘 她嘆：回不去了

台中米其林名店宣布歇業！ 「在來碗粿米糕」年底熄燈原因曝

川普被中國擺一道！黃仁勳早說H200晶片「北京沒興趣」外媒曝輝達面臨2種選擇

幕後》反助理費除罪化連署已200人 6立委下禁令、助理壓力山大

