全國第三！明台高中寵物經營科師生研發「樂齡機能餅」 展現最強實作力

明台高中寵物經營科師生研發樂齡機能餅。林重鎣





明台高中寵物經營科在20日於虎尾科技大學舉辦的「2025全國大專暨高中職學生專題製作競賽」中，在強敵環伺的激烈競爭中脫穎而出，以創新作品《樂齡饗宴, SoftBite鴨肉機能餅》勇奪全國第三名的殊榮！這不僅是學生的榮耀，更是明台高中紮實教學與豐富資源的最佳證明。

本次獲獎團隊由校內胡藝馨老師指導，帶領學生蔡宜宸、盧思穎、李宜蓁、許仁美全心投入。為了讓學生的專題更具科學深度，學校更積極引進大學端資源，邀請弘光科技大學營養系系主任 王雪芳教授共同指導。透過王教授在營養分析上的權威建議，結合胡老師在寵物烘焙實務上的專業經驗，讓明台的學生在高中階段，就能掌握大專等級的研發邏輯。

廣告 廣告

獲獎作品解密：解決老狗「吃飯難題」的愛心科技。明台學生展現了對生命的關懷，運用在校所學研發出《SoftBite鴨肉機能餅》。指導老師胡藝馨感動地分享研發初衷：「會有這項作品的誕生，是因為我們看見隨著寵物高齡化，許多老年犬面臨食慾下降、牙口退化等問題。因此我們想做的不只是零食，而是一份『能讓高齡犬重新享受吃飯的喜悅』的小點心。

參賽學生們說：透過這次專題競賽，我們深刻認識到產品研發的方法。在研究過程中，我們學習到了理解營養組成、建立配方的邏輯，也透過一次次的試做修正，讓口感與質地更加完整。從資料查找、實驗紀錄、試吃測試到無數次的失敗與重做，大家都用心投入。這次能在全國獲得第三名，不只是能力的證明，更是我們團隊默契與專業知識的展現！謝謝學校提供這麼好的舞台與老師，讓我們能實作出真正屬於我們自己的研究成果。」

明台高中寵物經營科，擁有最完善的設備、最強的師資陣容，在這裡，孩子的創意會被重視，實作能力會被磨練。

選擇明台，讓你的喜歡變專業，讓你的未來更耀眼！

明台高中招生專線：04-233 9-3071 分機 210-212（教務處）

明台高中官網：https://www.mths.tc.edu.tw/index



更多新聞推薦

● 中吉外長聯合聲明稱「台灣是中國的一部分」 外交部嚴正譴責