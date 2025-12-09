全國第一場安全指引宣講會在基隆慶安宮舉辦



【記者陳水旺基隆報導】

為了推動全民防災觀念，內政部12月9號在基隆慶安宮媽祖廟舉辦台灣第一場「全民安全指引宣講會」，由劉世芳部長親自主講，現場民眾反應熱烈。劉世芳部長問大家「大海嘯的台語怎麼說 ?」答對者 一千元，由於很少人知道，後來還是她自己揭曉答案。



根據文獻記載，基隆在1867年(清・同治六年)12月18日，因為金包里7.3大地震，引發大海嘯浪高二丈，船隻漂上雞籠公園頂（同風里）， 溺斃數百人。當年基隆港沿岸只有七百多戶，災難後只剩下十六戶。所以地方仕紳發起祭神活動，1868年哨船頭海岸居民建一座「東海龍王廟」。一百多年前的歷史，老一輩的基隆人仍然印象深刻。



現代的防災項目，當然還包括地震，海嘯，颱風土石流堰塞湖崩塌等民眾可能面對自然災害，民國八十九年「象神颱風」基隆七堵發生大雨成災，養老院淹死了十五人，民國九十年的納麗颱風，亦使基隆市區災情慘重。



劉部長表示:宮廟向來是社區居民重要的聚會場域具有深厚的在地連結是民眾信賴與信仰的神聖所在，所以政府希望透過這種影響力推廣防災與全民安全的觀念，台灣全民安全指引的宣講內容，涵蓋的應處方式，12月起陸續將在全國16個公廟舉辦宣講會，讓在地的鄉親掌握正確的避難跟應變方式。(2025/12/09)

