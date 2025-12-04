全國第一 大明高中數位動畫競賽金手全制霸

▲大明高中學生劉沛語於全國商業類技藝競賽-數位動畫勇奪全國第一 。（左一）教育部國教署彭富源署長頒獎。（圖／大明高中提供）

[NOWnews今日新聞] 114學年度商業類學生技藝競賽落幕，台中市大明高中多媒體動畫科學生劉沛語，憑藉卓越實力，從全國136校519名商業技能菁英的競賽中脫穎而出，勇奪數位動畫職種全國第一「金手獎」。另於網頁設計與電腦繪圖職種競賽中，斬獲全國優勝佳績，一金2優勝中部第一，展現了大明耀眼的藝術設計教育能量！

大明高中表示，高中設計藝術領域素有「北復興 南海青」，但在全國高手雲集的嚴峻挑戰中，台中市大明高中學生也表現亮眼：三位選手於賽前展現不懈毅力，把握課餘與假期積極訓練，面對賽務嚴格考驗，仍以創意突破與穩健技術脫穎而出。

▲全國技藝競賽，大明高中多媒體動畫科憑藉卓越實力，囊括1金2優勝 中部第一。（圖／大明高中提供）

勇奪數位動畫職種全國第一名的劉沛語，於頒獎現場手持大明高中校旗難掩激動表示：「我們做到了！我們是全國第一！」校方表示：在國家級競技舞臺拔得頭籌，透過競賽淬鍊，大明孩子的成長與自信已遠超獎盃本身。更展現本校課程深耕與教師專業輔導之教育成果。此外；很替學生開心能獲得國立大學薦送的升學機會。

大明高中長期致力推動藝術設計教育，課程規畫強調跨域整合、專題製作與產學連結，協助學生於學中做、做中學，在實作中累積專業能量。本次榮耀，不僅為學生三年努力寫下最耀眼註解，更為學校爭取最高肯定。

未來，大明高中將持續鼓勵學生勇闖全國競技舞台，以熱情與實力迎戰每一次挑戰，鼓勵更多學子勇敢踏上全國舞台，挑戰自我、追求卓越，再創璀璨高峰！持續成為台灣藝術設計教育最耀眼的光芒！

