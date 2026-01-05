全國第一所衛福部補助 興大校舍改托嬰中心

台中市 / 綜合報導

國立中興大學搶進托嬰市場，成立準公共托嬰中心，除了提供教職員工申請，缺額也開放給一般民眾，收0到2歲幼童，共60位名額，是全國第一所獲得衛福部補助的國立大學托嬰中心，校方將整棟校舍整修，宛如一座陽光城堡，環境吸睛，員工說這樣非常方便，不用趕來趕去接送小孩，有事也能及時就近處理。大學搶攻托育市場的還有弘光科大，也設置非營利幼兒園，環境和師資比一般私立幼兒園好，每次開放報名、抽籤，都會爆滿。

孩子們在陽光草坪玩，圍在周圍的老師就將近10個人，玩累了就回教室堆積木或看看書，這裡有紅白相間的外牆，還有鐘樓和斜屋頂，外形像座大城堡，乍看以為是哪間新開的私立高檔托嬰中心，其實這是坐落在國立中興大學裡面的準公共托嬰中心，國立中興大學校長詹富智說：「比一般坊間更高規格，我們把整棟幾乎是重新翻修。」

這是全國第一座獲得衛福部經費補助的國立大學準公托，主要是給教職員工申請，還有缺額就開放給一般民眾，收0到2歲60位名額，目前全滿，每學期註冊費18000元，月費12000到13000元，比照市府準公托規定，還能申請補助，最重要的是讓教職員可以就近照看孩子，中興大學教職員說：「萬一有什麼事，我們可以就近來觀看，萬一有什麼問題，也都可以來就近看看小朋友到底怎麼了。」

鼓勵生育，校方從女教職員懷孕開始，就開始提供照顧計畫，國立中興大學校長詹富智說：「年輕女老師懷孕的時候，可以減授2小時的授課時數，撫育2歲以下小孩子，也可以減授2小時。」

大學校園設公托，除了環境好，還有專業師資，師生比1比4，優於外面私立托嬰，弘光科技大學也有配合市府成立非營利幼兒園，一樣是先照顧自己學校的教職員工，還有缺額才開放給外面民眾，學校不停時辦活動，還有專業幼保系老師協助指導，教育局就統計，台中市非營利幼兒園共有38所，可招3890名，名額不多因此每次開放抽籤，一定爆滿。

