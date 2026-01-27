全國第一起「空拍機下毒案」竟在宜蘭！

宜蘭發生全台首宗空拍機投毒案件。三星鄉某知名農場王姓負責人，因不滿前員工徐男離職後另立門戶形成競爭，竟心生歹念，多次操控無人機將摻有劇毒農藥的飼料空投至對方園區，導致梅花鹿、羊駝及山羊等多隻動物慘死。

獸醫團隊解剖被毒死的山羊。 （圖／翻攝畫面）

宜蘭地檢署偵查終結後，認定王男犯案手段惡劣且毫無悔意，依違反動物保護法及刑法毀損罪嫌提起公訴，並請求法院從重量刑。

起訴書中寫道，王男經營宜蘭三星鄉一處知名休閒農場，因前員工徐男離職後在冬山鄉開設類似農場形成競爭關係，心懷不滿竟萌生以毒殺動物方式進行報復的念頭。

王男先指示不知情的員工採購苜蓿粒飼料，隨後私下將飼料與劇毒農藥「托福松」混合調配,並添加水及沙子後曝曬乾燥，製成外觀不易辨識的有毒餌料。

承辦檢察官郭欣怡調查發現，王男為規避查緝，選擇利用空拍機執行遠端投毒計畫，2023年6月12日、24日及25日，三度駕車前往安農溪旁堤防道路，操控無人機飛越徐男農場上空，透過機身上下搖晃的方式，將裝載毒苜蓿粒的容器傾倒，使毒餌散落於園區各處。

這些有毒飼料造成侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」及羊駝「多比」誤食後,陸續出現嘔吐、流涎、腹瀉、呼吸急促及口吐白沫等嚴重中毒反應，最終於6月19日及20日相繼死亡，園內另有數隻動物也出現身體不適症狀。

案發期間有人察覺農場上空出現可疑無人機盤旋，警覺後尾隨追查，赫然發現操控者正是王男，立即向警方報案，警方持搜索票至王男住處及車輛執行搜索，起出作案用空拍機、遙控器及剩餘毒餌等證物。

宜蘭地檢署。 （圖／翻攝畫面）

偵查初期,王男矢口否認犯行,辯稱操作空拍機僅是「觀察對方有何建設可供學習」,並謊稱有毒飼料是用來毒殺自家農場的老鼠。然而台大獸醫專業學院解剖鑑驗結果，證實死亡動物體內均檢出「托福松」成分，加上手機通訊紀錄及監視器影像等鐵證，最終坦承全部犯行。

檢察官嚴厲批評，王男身為農場經營者，本應珍惜尊重動物生命，卻僅因商業競爭就對無辜動物痛下毒手，徐男農場屬於開放式休閒娛樂場所，王男散布毒餌的行為，不僅危害動物安全，更可能導致遊客誤觸或誤食，甚至發生遊客撿拾餵食動物而造成中毒的嚴重風險。

檢方指出王男前後三次投毒造成多隻動物死亡，犯後初期還百般狡辯，對於導致動物死亡一事毫無悔意，且至今未能與被害人達成和解，宜蘭地檢署依違反動物保護法及刑法毀損罪提起公訴，並建請法院從重量刑以收懲儆效果。

