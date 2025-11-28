全國第11個地質公園 新北市九份金瓜石水湳洞通過審議

cnews204251128a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市政府陸域自然地景及自然紀念物審議會，已通過指定「九份金瓜石水湳洞地質公園」為陸域自然地景。農業局表示，九份金瓜石水湳洞地質公園，不僅成為全國第11個地質公園，也是新北市第2座依文化資產保存法，正名的地質公園。範圍涵蓋瑞芳區等近186.3公頃的九份金瓜石水湳洞地質公園，礦山類型的地質景觀豐富，兼具自然地景與礦業文化意涵。

農業局表示，由黃金博物館向新北市政府提報，指定包含13個地質景觀及周邊區域，列為「九份金瓜石水湳洞地質公園」，土地權管機關包含新北市政府、國有財產署、林業及自然保育署、台電公司與台糖公司等，占地約186.3公頃，核心區10.6公頃更包含第一長仁礦體、第三長仁礦體、牛伏礦體、獅子岩礦體（茶壺山）、半平山、竹礦體、黃金瀑布、基隆山谷地（山尖古道）、水湳洞化石坪、本山五坑黃金館、基隆山湧泉、黑肉坪（烏肉坪）與水圳橋等。

cnews204251128a03

黃金博物館表示，九份與金瓜石是台灣北部重要產金銅的礦業地區，今日已轉型為觀光景點。為保存及活化礦山豐富地質景觀，與在地民眾為了讓更多人，認識這世界級的地質景觀，向市府農業局申請依文化資產保存法，指定為直轄市定地質公園。透過指定公告為地質公園，向大家傳達地景保育、環境教育、地景旅遊及社區參與等議題，並帶動在地經濟，更期許能擴展為國際品牌，進一步將台灣地質公園行銷至全世界。

農業局表示，審議會中各委員，對於能提升及正名九份金瓜石水湳洞地質公園，都表達正面的態度。因此無異議通過指定案，讓九份金瓜石水湳洞地質公園，繼野柳地質公園後，成為新北市第2件通過文資法指定為自然地景，也是全國六都中唯一有2座地質公園的直轄市。

農業局表示，瑞芳區九份金瓜石水湳洞，已不只有觀光，通過地質公園審議，也賦予了更多自然地景保育與礦山文化的意義。未來將以地景保育為基礎，協助地方發展及推動拓展國際知名度。

cnews204251128a04

照片來源：新北市府提供

