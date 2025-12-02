全國第13波安居緝毒專案！1969人被逮 查獲「咪咪」、「喪屍煙彈」原料

記者楊佩琪／台北報導

台灣高等檢察署統合檢、警、調、關務等單位自10月7日起至12月6日，執行第13波安居緝毒專案，共查獲毒犯1969人，運輸、販賣毒品者共756人，134人已被羈押。其中調查局查獲247公斤製造「喵喵」毒品先驅原料，發現為透過淘寶以「矽油」名義走私入關。

高檢署表示，自2018年執行首波安居緝毒專案以來，迄今已是第13波，其中如俗稱「喪屍煙彈」原料的依托咪酯及K他命等新興毒品，已列為查緝重點，從源頭加強查緝製造、運輸、販售等不法行為。

調查局查扣到的247公斤製造毒品「喵喵」的先驅原料。（圖／翻攝畫面）

此次安居家專案共查獲毒犯1969人，涉嫌製造、運輸、販售毒品者有756人，搜索821處，134人已被羈押，查扣的毒品達407.8公斤，破獲的製毒工廠、分裝場等共74處。

在製造、運輸、販售依托咪酯、K他命方面，查獲472人，佔全部查獲犯罪者62.4%，依托咪酯工廠便有70處，佔比高達94.6％。另就打擊校園及青少年毒品來源部分，共查獲藥頭205人。

調查局航業調查處高雄調查站結合調查處基隆調查站、屏東縣調查站等警、調單位組成專案小組，聯合財政部關務署高雄關在高雄港攔查後，發現有毒販透過淘寶平台，以「矽石」為名義進口，俗稱「喵喵」的甲基甲基卡希酮等第四級毒品先驅原料「甲基苯-1-丙酮」。另循線在基隆市中山區拘提出面簽領貨的黃姓嫌犯等人，檢方訊後聲請羈押獲准。

該批先驅原料總計約247.26公斤，純度95.07%，純淨重約235.07公斤，可提煉製作逾120公斤的毒品「喵喵」。黃嫌等人以知名超商為收貨地址企圖製造斷點躲避查緝，但仍被緝獲。

另調查局新北市調查處在桃園地檢署指揮下，結合航業調查處基隆調查站、基隆港務局、桃園市警局等單位，在桃園市新屋區偵破自中國進口，俗稱「喪屍煙彈」原料的依托咪酯前驅物，再於國內以氧化還原、純化、結晶等製程製造依托咪酯之製毒工廠。

專案小組鎖定徐姓嫌犯等人後，於5月間破門攻堅，逮補徐嫌等人，當場查扣依托咪酯固態結晶成品及製毒原料、工具等，持續向上溯源，逮補黃姓、呂姓等參與製毒成員到案，並查扣不法所得48萬4000元，逮獲的嫌犯皆聲押禁見獲准，並於9月間偵結起訴。

此案查扣的依托咪酯成品及半成品淨重約1萬1152公克，純質淨重2708.7公克，約可製作「喪屍煙彈」2萬7000顆，市價逾5000萬元。

