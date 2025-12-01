全國管委會齊聚台中 凝聚社區治理新力量

由全國公寓大廈管理委員聯誼會主辦的「寓見｜管委會交流日」昨（30）日在台中北屯登場，吸引全台50名社區管委會成員齊聚一堂。（圖：全國公寓大廈管理委員聯誼會提供）

由全國公寓大廈管理委員聯誼會主辦的「寓見｜管委會交流日」昨（30）日在台中北屯登場，吸引全台50名社區管委會成員齊聚一堂。活動以「社區鄰聚力・樂居零距離」為核心，透過案例藝廊、主題分享與情境交流，聚焦全國社區治理的新挑戰與新趨勢，打造跨社區合作的交流平台。

理事長莊晴全表示，面對快速變動的居住型態，管委會已不再只是管理單位，更是社區溝通、治理與共好的關鍵角色。活動透過輕鬆互動與實務分享，讓不同城市的委員能找到解方、獲得支持，「讓每個委員都不再孤軍奮戰。」。

台中市政府住宅發展工程處林總工程司指出，社區是城市治理的最小單位、也是最重要的基石。市府將持續與民間團體合作，推動法規更新、提升管理效能，協助更多社區邁向永續與安全。立法院副院長江啟臣與立委黃健豪服務團隊代表也肯定活動的意義，表示社區治理牽動公共安全、環境品質與城市發展，透過跨區交流能加速問題解方的共享，打造更強大的社區治理網絡。

活動中，來自各地區的委員分享住戶溝通、工程發包、財務透明化等實務經驗。茶敘會談更讓彼此看見不同社區的亮點做法，激盪許多創新想法。全國公寓大廈管理委員聯誼會表示，未來將持續舉辦交流與培訓活動，陪伴更多委員成長，也期待打造更專業、透明、共好的社區治理文化。（張文祿報導）