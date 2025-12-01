全國管委會齊聚台中 寓見交流共創治理新局

▲全國管委會齊聚台中「寓見 管委會交流日」(圖／全國管委會提供2025.12.1)

[NOWnews今日新聞] 由全國公寓大廈管理委員聯誼會主辦的「寓見 管委會交流日」（30）日台中北屯盛大登場，匯聚全台 50 位社區管委會核心成員。活動以「社區鄰聚力・樂居零距離」為題，邀請台中市政府住宅發展工程處官員及立意代表出席，透過實務案例與跨區對話，為現代社區治理面臨的挑戰尋求共好解方。

全國公寓大廈管理委員聯誼會理事長莊晴全表示，隨著居住型態快速變遷，管委會的角色已從單純的「管理」轉型為「治理」與「溝通」的樞紐。他強調，舉辦此次活動的初衷，是希望打破過往各社區閉門造車的困境，「透過輕鬆互動與實務分享，讓不同城市的委員能找到解方、獲得支持，讓每一位為社區付出的委員都不再孤軍奮戰。」

本次活動獲得公部門高度重視。台中市政府住宅發展工程處林總工程司出席時指出，社區是城市治理的最小單位，更是社會安定的基石。市府承諾將持續與民間團體深化合作，透過法規更新與效能提升，協助更多社區邁向永續與安全。此外，立法院副院長江啟臣與立委黃健豪服務團隊代表亦到場致意，肯定跨區交流能加速共享問題解方，建立更強韌的社區安全網。

活動現場規劃「案例藝廊」與「情境交流」環節，來自北中南各地的委員針對住戶溝通技巧、工程發包流程、財務透明化等痛點進行深度研討。與會委員更把握機會與住發處林總工程司及徐處長面對面交流，激盪出許多具建設性的創新思維。

主辦單位表示，未來將持續舉辦此類交流與培訓活動，致力於打造專業、透明且共好的社區治理文化，陪伴全台管委會成員共同成長，提升台灣整體的居住品質。

