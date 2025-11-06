全國緊急狀態！海鷗颱風肆虐菲至少140死 越南泰國剉咧等

菲律賓當局今（6）日稱，今年最強颱風之一的「海鷗」（Kalmaegi）重創該國中部，引發的洪災已造成至少114人死亡。該國人口最稠密的宿霧島（Cebu）多個城鎮被淹，導致71人罹難，另有127人失蹤、82人受傷。《美聯社》報導，總統小馬可仕宣布全國進入緊急狀態。

宿霧省第3級市 塔里薩伊市（Talisay City）的社區遭遇颱風肆虐。（圖／美聯社）

根據《BBC》，多數罹難者死於溺斃。裹挾著泥濘的洪水從山坡傾瀉而下，湧入城鎮。宿霧島住宅區遭受嚴重破壞，許多小型建築物被沖走，退去的洪水仍留下厚厚泥濘。當地官員形容「海鷗」造成的破壞是「前所未有」。

廣告 廣告

另據《法新社》報導，宿霧當局還通報了另外28名死亡案例，這些人數尚未計入國家民防辦公室公布的統計數字中。

颱風過境後，民眾沿著海岸線上的瓦礫廢墟行走。（圖／美聯社）

曼達維市（Mandaue）有商家老闆說，當洪水淹入房子，幾分鐘內水就淹至及腰高度。她迅速與家人撤離，只帶了食物和電子設備等輕便物品。她還說， 「現在雨停了，太陽出來了，但我們的房子裡仍都是泥漿，一片狼藉」。

該國災害管理局表示，這場災害已導致宿霧有超過40萬人流離失所。官方統計的死亡人數還包括一架軍用直升機的6名機組人員，該直升機4日被派往宿霧南部的民答那峨島（Mindanao）協助救災時發生墜毀。

洪水導致宿霧市的車輛堆疊在一起。 （圖／美聯社）

救援志工拉納斯（Carlos Jose Lañas）說，儘管他們已做好最壞準備，但仍被洪水的規模嚇到，「這是我經歷過最嚴重的洪水，宿霧幾乎所有的河流都氾濫了。即使是緊急應變人員也沒預料到這種情況」。

「海鷗」今日凌晨遠離菲律賓，正朝越南中部移動，預計在7日上午登陸。與此同時，越南居民仍在應對過去一週創紀錄豪雨釀成數十人死亡的洪災。鄰近的泰國也不敢大意。當地官員警告稱，颱風可能引發山洪暴發、土石流與河流氾濫。

延伸閱讀

中職/林安可也不出席頒獎典禮 年度MVP確定由他人代領

中職/樂天封王遊行！岱縈清晨找媽祖還願 曲曲、若潼夢回2019年

中職/自由球員名單A級21人寫新高 黃子鵬蘇智傑動向受矚