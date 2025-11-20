全國績優公廁 台中「十全公園」摘下「特優」

【記者陳世長台中報導】環境部舉辦「114年我家廁所超級讚–績優公廁評比活動」，台中市政府建設局以「十全公園」打造兼具美學、省電環保與多元族群友善設計的陽光公廁，從全國參賽案件中脫穎而出，榮獲地方政府推薦類「特優」肯定；頒獎典禮於（19）日舉行，建設局由副局長陳永欣代表局長陳大田出席受獎，展現台中市在公廁優化上的亮眼成果。





建設局長陳大田表示，此次東區「十全公園」陽光公廁在全國評比中榮獲「特優」肯定，是市府推動友善公廁成果的重要里程碑。市府團隊秉持市長盧秀燕打造宜居城市的施政理念，積極推動「台中美樂地計畫」，目前已成功打造232座共融公園及103座陽光公廁。其中，十全公園透過大專院校競圖納入創意設計，以獨特橢圓造型融入周邊景觀美學，外牆以垂直鋼索攀附蝶豆花，營造自然綠意，並採自然通風設計，兼具節能與環保效益，成為此次獲獎的重要亮點。



陳局長說明，內部空間依手冊規範配置適當廁間數與坐蹲比，並設置親子廁所及性別友善廁所，同步導入「可掀式照護床」、「人工肛門污物盆」、「手洗器」等貼心設備，全面提升無障礙空間的使用便利與整體品質，深獲評審肯定。



此外，市府亦積極導入公民參與機制，設置 QR Code 即時通報與滿意度回饋系統，能迅速掌握並改善公廁使用情況，更能了解不同族群的實際需求，使設計更貼近民眾日常使用情境，落實公共服務的友善與普及，完整展現此次獲獎背後的實質成效。



陳局長指出，此次榮獲環境部公國公廁評比「特優」肯定，是對市府推動公廁優化的最大鼓勵，也感謝評審委員支持，以及建設局同仁與維護團隊的共同努力。未來建設團隊將持續推動美樂地計畫，全面提升戶外休憩空間與公共服務品質，打造永續、宜居、友善的城市環境。