全國績優文化志工 竹縣文化局3志工獲表揚

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府文化局文化志工曾麗玲、陳德銓、謝鳳秋3人今年榮獲全國績優文化志工銀質獎和銅獎，縣府文化局長朱淑敏說，全國績優志工金質、銀質以及銅質獎得主各有10人、20人以及50名。獲得銀質獎的曾麗玲已服務7028小時、銅質獎的陳德銓和謝秋鳳各自也有3926小時、4148小時，都是文化局平時各類文化藝文活動的好幫手。

銀質獎得主曾麗玲是個多元化的志工，平時擔任教育志工、文化志工、衛生局毒品危害防制中心山茶花志工、校外會春暉志工、更生保護會輔導員、雙福社會福利慈善事業基金會獨立倡導關懷志工、新竹縣文化志工服務協會理事長等，獻身志願服務工作已經有21年，期間還擔任過該局的文化志工隊長。

銅質獎得主之一的陳德銓2010年擔任志工以來，積極參與規劃縣史館導覽培訓和各項活動支援，多次協助文化局接待外賓導覽，耐心且親切的解答提出的問題，深入淺出且精彩生動的導覽解說，深獲參訪團隊的推崇與讚賞。

另名銅質獎得主謝秋鳳，則是利用工作閒暇之餘出來服務，她在2013年進入新竹縣政府文化局志願服務隊後，從事文宣職務，她率先用文字展現個人的志工歷程和經驗，也以此鼓勵志工們投稿分享，透過文字留下志願服務的印記。

她在活動組職務上則積極鼓勵夥伴參與活動，藉由聯誼活動，促進志工之間的情誼；辦理活動時，她則利用智慧手機自製影片，分享雲端設備的使用帶動志工夥伴們的多方學習和應用。

