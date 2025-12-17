全國義消人員體技能交流表現亮眼 張善政期勉持續精進再創佳績

全國義消人員體技能交流表現亮眼，張善政市長期勉持續精進再創佳績。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政十七日上在市政會議中接受消防局呈獻榮獲消防署「一一四年全國義消人員體技能交流活動」績優獎項。張善政表示，義消人員長期與消防同仁並肩投入第一線救災工作，專業體技能不僅攸關救災效率，更關係自身安全，期勉義消夥伴持續精進訓練，在未來賽事中再創佳績。

獲獎的龜山分隊義消戴玟淇表示，參與全國義消人員體技能交流活動，主要希望透過高強度訓練，持續強化體能與專業技能，確保在市民需要時，能以最安全、最穩定的方式完成救援任務。本屆賽事競爭激烈，競賽條件不因性別而有所差異，能榮獲全國第一，除感謝市府對義消隊員與救災裝備的重視，也感謝消防局、所屬單位及隊友的支持，這份榮耀屬於所有市民。

消防局指出，本屆「全國義消人員體技能交流活動」於十一月一日在苗栗縣立體育場舉行，桃園市代表隊表現優異，榮獲火災搶救十八歲以上男子組及女子組全國特優；火災搶救三十五歲以上男子組、車禍救援及無人機運用等三項目全國優等；另有六名選手於火災搶救項目中獲得單項成績全國第一名。

消防局進一步指出，市府自升格以來，持續強化義消制度與救災量能，一一三年至一一四年配合消防署中程計畫共編列市府預算六百七十四萬元，並搭配中央補助款 百二十二萬元，逐步充實及汰換救災裝備器材，同時推動進階專業訓練。此外，市府也積極招募新血，成立無人機義消分隊及企業義消，促進義消組織年輕化與多元化，全面提升城市整體救災韌性與永續發展能力。