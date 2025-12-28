全國義消競賽奪佳績 冬山義消50週年努力與成果

宜蘭縣消防局冬山義勇消防分隊二十八日辦理成立五十週年紀念活動，代理縣長林茂盛、議長張勝德等人肯定其代表宜蘭縣參加全國義勇消防競技大賽締造全國紀錄卓越表現。（宜蘭縣消防局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣消防局冬山義勇消防分隊二十八日辦理成立五十週年紀念活動，代理縣長林茂盛、議長兼宜蘭縣義勇消防總隊總隊長張勝德、縣消防局長徐松奕、冬山鄉長林峻輔等人參與，回顧義消分隊長期守護地方、投入救災與防災工作的努力與成果。

林茂盛、張勝德、林峻輔向所有義消人員表達最高敬意，同時肯定其代表宜蘭縣參加全國義勇消防競技大賽（小幫浦射水項目），締造全國紀錄卓越表現。

週年紀念活動開幕典禮、除了貴賓致詞、紀念公仔揭牌儀式及急難救助金感謝狀頒發外，並特別設置裝置藝術「消防公仔雕像」作為象徵，展現冬山義消專業形象與榮耀成果；同時規劃「小小消防員」防火宣導暨裝備器材展示闖關體驗活動，透過水域救援、防火避難、消防裝備穿戴、濃煙逃生、射水操作及緊急救護等七項互動關卡，讓民眾實際參與學習防災與急救知識。

廣告 廣告

此外，透過寓教於樂的活動設計，有效提升民眾對防火、防災、水域安全及緊急應變之正確認識，深化公共安全意識，並讓民眾更加了解消防及義消人員在救災現場的專業與辛勞，促進社區防災觀念向下扎根，凝聚地方防災共識。

晚間並舉行五十週年慶祝晚會暨年終表揚活動，表揚長期投入服務之績優義消人員，感謝其無私奉獻與付出。