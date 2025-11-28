全國義消總隊聯繫會報雲林盛大舉辦 為香港宏福苑火災默哀

▲內政部部長劉世芳及消防署署長蕭煥章頒發獎座感謝雲林縣義勇消防總隊及雲林縣政府籌辦本次會報之辛勞。

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】「114年下半年全國義勇消防總隊聯繫會報」今(28)日在雲林縣盛大舉行，內政部部長劉世芳及消防署署長蕭煥章特別到場共襄盛舉及致贈加菜金，會中劉部長帶領在場所有人員對26日香港宏福苑火災進行默哀，也感謝大家面對災害時付出時間心力協助救災，並頒發獎座感謝雲林縣義勇消防總隊及雲林縣政府籌辦本次會報之辛勞；蕭署長頒發感謝狀予丹娜絲、樺加沙颱風期間協勤、救災辛勞有功之16縣(市)義勇消防總隊，聯繫會報由全國300多名義消總隊長、副總隊長、總幹事及義消們等救災夥伴齊聚一堂，共同交流分享救災經驗與義勇消防組織運作的建議。

▲會中內政部部長劉世芳及消防署署長蕭煥章特別帶領在場所有人員對26日香港宏福苑火災進行默哀。

內政部於113至118年共編列8.2億元積極推動「韌性臺灣-強化各類型義消科技訓練與精進裝備中程計畫」，規劃多元人才招募(如：機能型無人機義消、特搜義消、企業義消、後勤義消及預備義消等)，並辦理義消進階及專業訓練，同時也透過補助義消之消防衣、帽、鞋與空氣呼吸器及各類機能型義消精良救災裝備，以提升協勤救災安全。

劉部長指出，臺灣處複合型災害好發區域，人雖然無法勝天，但有平日的準備，面對災害時更有備無患。從這次丹娜絲、樺加沙颱風、馬太鞍溪堰塞湖，看到官方及民間攜手合作，團結一心，展現臺灣社會防災韌性。近日政府推出「臺灣全民安全指引」，將分送到每一位義消手上，內容包含火災、地震、水災及堰塞湖等因應措施，相信「有準備，更安全」，全民提升防災安全意識，為的就是讓大家生活在一塊更安全的土地上。

劉部長也指出，義消組織在我國災害應變體系中扮演重要的角色，其組織的凝聚力、平時協勤的實務經驗與精實的訓練，都是政府最值得依靠的災害防救量能；除了感謝他們長期以來出錢出力，主動投入各項救災協勤，無私奉獻保護社會安全外，同時也責成消防署持續強化義消各項專業訓練，充實救災裝備器材，以確保防義消協勤安全。

本次活動不僅是對義消辛勞的肯定與感謝，也展現中央與地方攜手打造更堅強消防防災體系的決心，未來，內政部將持續與各縣市合作，建構更完善的災害防救機制，讓臺灣在面對各種挑戰時，能更加從容應對、穩健前行。（照片消防署提供）