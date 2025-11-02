全國義消體技能交流 竹市勇奪全國總冠軍

一一四年全國義勇消防人員體技能交流活動在苗栗縣體育場隆重登場，全國共二十二個縣市與一港務消防大隊、逾一千七百位義消菁英齊聚一堂，展開一場結合技術、體能與臨場應變的巔峰對決。新竹市義消總隊歷經八個月嚴格訓練，最終以堅定的毅力與卓越的團隊默契，從激烈競爭中脫穎而出，榮獲全國總成績冠軍殊榮，為竹市再添榮耀。代理市長邱臣遠得知捷報後，第一時間致電總隊長余邦彥表達祝賀與肯定。

新竹代理市長邱臣遠昨（二）日表示，這份榮耀的背後，是義消夥伴們長期堅持與努力的成果。自今年三月起，選手們利用工作與家庭以外的時間密集訓練，從體能強化、戰術模擬、戰技操作到心理調適，無一不全力以赴。

新竹代理市長邱臣遠說，義消是城市最堅實的防線，平時默默付出，災時勇敢挺身。這次能在全國交流活動中脫穎而出，是對長年努力最好的肯定。市府將持續提供完善的訓練資源與裝備更新，協助義消在救災現場以更安全、更高效的方式守護市民生命財產安全。