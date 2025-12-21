全國聯防專案啟動 社群散布恐嚇、隨機攻擊一律依法追究

在1219北車中山商圈攻擊事件發生後，社群平台及網路討論區出現多起以恐嚇、暴力威脅，或揚言對公眾進行「無差別攻擊」的貼文與留言，引發民眾焦慮。刑事警察局今天(21日)指出，為有效遏止此類言論擴散、降低潛在危害，已統合警察機關，成立全國專案，針對涉恐嚇公眾、散布暴力威脅、煽動或宣稱將對不特定人實施攻擊內容，採取即刻處置、迅速追查、依法究辦。

刑事警察局指出，截至21日中午，已經有20則相關貼文和留言，且迅速偵破3案、查獲3名涉案人，都已依法究責、從嚴處置。這3個案件，第一案是在Threads留言「原計劃是板南站內…」涉犯恐嚇公眾維安罪，由新北市政府警察局在台中市清水區查獲張姓男子1名。第二案一樣也是在Threads留言，寫下「真的有人做了我想做的事」涉犯恐嚇公眾維安罪，由台中市政府警察局在桃園市中壢區查獲唐姓男子1名。第三案則是在IG留言「中山砍人不揪」涉犯恐嚇公眾維安罪，由新北市政府警察局在新北市三重區查獲彭姓男子1名。

刑事警察局再次呼籲社會大眾，面對可疑貼文或留言，不要轉傳、不要附和、不要以玩笑看待，以免助長恐慌與模仿效應；如發現疑似恐嚇或危害公共安全之訊息，請立即保留截圖、連結、帳號資訊與時間點等資料，並儘速通報警方，可撥打110或就近至警察機關，共同守護公共安全與社會安寧。(編輯：許嘉芫)