全國脊髓損傷者運動會 雲林競技

「二零二五第二十二屆全國脊髓損傷者運動大會」在雲林縣立仁國小熱鬧登場。（記者劉春生攝）

「二零二五第二十二屆全國脊髓損傷者運動大會」一日在雲林縣立仁國小登場。來自全台灣各縣市脊髓損傷者在運動競技賽場上，以行動詮釋「身體有限、心靈無限」，展現突破身體限制的自信魅力，與挑戰生命熱情活力。

開幕典禮，各縣市選手由志工引導下歡樂進場拉開序幕，四位脊髓損傷者選手共同送會旗進場，廖晉廷代表選手宣誓，隨後展開為期兩天，包括輪椅競速、輪椅接力、輪椅障礙賽、地板滾球、桌球等項目比賽。

大會主席雲林縣脊髓損傷者協會理事長黃傳佑表示，今年主題「雲林上場‧脊速飛揚」不只是口號，更代表勇氣與希望的延伸。他強調，運動不僅是競技，更是一種信念與生活態度，展現身心障礙者在面對生命困境時不放棄、不認輸的精神。

黃理事長指出，雲林是一座友善共融的城市，縣政府、企業、宗教團體及志工投入，讓運動會在場地、食宿及醫護等都臻於完善。他感謝各界支持，讓選手能以行動傳達「身體有限、心靈無限」力量。

縣長張麗善不僅參加開幕典禮，同時特別參加晚上選手之夜。張縣長感性的表示，她也是來自脊髓損傷者家庭，對脊髓損傷朋友有親切濃厚情感。很高興看到這麼多身障朋友齊聚一堂，勇敢「走出來參與」，並成為能為自身權益發聲倡議、積極爭取平權生活的主體。

張縣長說，雲林縣有豐富美食美景，更注重無障礙設施設置友善城鄉，歡迎大家在享受比賽樂趣之餘，順道暢遊雲林。未來也能常常來雲林，接受雲林人熱情友善招待。

立委張嘉郡致詞時表示，看到所有參賽者以笑容面對挑戰，在生命的跑道上堅持不懈，展現對生命的熱情與勇氣，讓她非常敬佩。