全國英語配音賽 二信高中奪冠亞軍

二信高中應用外語科在「二０二五全國高中職英語配音決賽」囊括團體組冠亞軍。（二信高中提供）

記者楊耀華∕基隆報導

二信高中應用外語科在「二０二五全國高中職英語配音決賽」囊括冠亞軍，並有多名學生在個人組獲獎，其中蔡佳妡奪下亞軍、曾荃妤獲得季軍以及王世宏獲佳作，蔡博睿不僅在團體表現突出，更因傑出角色掌握與創意詮釋受到評審青睞，榮獲評審特別獎。

這項比賽今年邁入第十六屆，經初賽篩選後全國有十四隊進入決賽；二信高中學生以細膩情感詮釋、自然語調與臨場舞台掌控獲得評審一致肯定，榮獲團體第一名的Coco（可可夜總會）由薛旭恩、蔡佳妡、楊喬安、曾荃妤、紀佑潔五位學生共同演出，以「冰原歷險記」奪下團體第二名的隊伍則由蔡博睿、謝采彤、王翊庭、王世宏、林沛穎合作完成。