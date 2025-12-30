全國蔬果農藥殘留檢驗站評比 花蓮表現優異連13年奪「極特優」 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】農業部農業試驗所辦理「114年度全國蔬果農藥殘留生化檢驗站工作考核」，針對全國截至113年8月前設立，且年檢驗量達600件以上的158處檢驗站進行評比。考評結果出爐，花蓮縣共有4家檢驗站表現亮眼，其中花蓮縣蔬菜運銷合作社（花蔬）連續13年榮獲最高等級「極特優」肯定，花蓮市農會及吉安鄉農會獲評「特優」，光豐地區農會則列為「優等」，展現花蓮長期深耕食材安全的具體成果。

花蓮縣長徐榛蔚表示，食品安全是民生最重要的基礎工程，蔬果農藥殘留檢驗雖為日常作業，卻是守護消費者健康的第一道防線。縣府持續推動上市前檢驗與跨單位合作機制，落實預防性食安管理，並結合中央政策與地方農業特色，打造更完整的食安防護體系，讓花蓮農產品在安全與品質上建立長期信任。

農業處長陳淑雯指出，花蓮檢驗站能在全國評比中脫穎而出，顯示檢驗技術、作業流程與管理制度皆具高度專業水準，也是縣府長期投入資源、提升檢驗量能的具體成果。這份榮耀，來自第一線檢驗人員的嚴謹把關，也來自農友願意配合合理用藥、共同守護農產品品質的努力。

花蓮縣蔬菜運銷合作社理事主席李順德表示，花蔬肩負花蓮農產品批發市場第一線把關責任，凡進入市場拍賣的蔬果，皆須通過檢驗合格後方可交易，不合格產品經複驗仍未通過者即刻扣留銷毀。除例行生化檢驗外，檢驗室亦導入拉曼光譜農藥殘留快速檢測系統，內建超過230種農藥殘留圖譜，大幅提升檢驗效率與量能，此次再度獲獎，正是長期落實食安責任的最佳肯定。

花蓮市農會總幹事蔣淑惠表示，市農會生鮮物流中心對農產品品質把關嚴謹，供貨農戶須於採收前完成送檢，確認合格後方可進場；每日進貨產品亦進行抽驗，不合格者即刻銷毀，避免流入市場。統計113年9月至114年8月，共完成蔬果檢驗9,515件，銷毀不合格產品約470公斤，有效降低食安風險。

吉安鄉農會總幹事張德奇指出，農會辦理多項大宗果菜共同運銷，為維護花蓮農產品品質與市場信譽，農友須先完成初篩檢驗，合格後方可供貨。期間共完成檢驗3,933件，並與國立東華大學合作導入質譜快速檢測技術，約10分鐘即可完成單件樣品200種農藥殘留分析，提供農民精準、即時的用藥管理參考。

農業處補充，114年度考評期間為113年9月至114年8月，評比項目涵蓋檢驗件數、資料與報表管理、檢出與追蹤複驗、試劑與設備維護、教育訓練及配合度等多項指標，評核結果95分以上列為「極特優」、85至94分為「特優」、75至84分為「優等」。縣府未來將持續輔導檢驗站強化技術與量能，攜手農友共同為民眾飲食安全把關。