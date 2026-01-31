全國蜜棗評鑑揭曉 高雄蜜棗冠亞季軍全壘打 賴隆溪七冠王

▲高雄市政府農業局長姚志旺（左二）與2026年全國蜜棗評鑑冠軍賴隆溪（左一）、亞軍許良志（右二）、季軍李淑妮（右一）合影。

【記者 王雯玲／高雄 報導】「2026全國棗優質管理果園評鑑」，由高雄市燕巢區農友賴隆溪勇奪冠軍，本市包含其他農友共榮獲亞軍、季軍、優良獎、果品優選及績優輔導單位等共20組獎項，成果斐然。

▲左一:農業部主任秘書 林家榮左二：冠軍 賴隆溪中間：燕巢區農會總幹事 吳俊昌右二：高雄市農業局局長 姚志旺右一：高雄區農業改良場場長 羅正宗。

今年蜜棗評鑑共有來自嘉義、台南、高雄及屏東等74組參賽，評鑑內容包括果品品質與田間管理技術優劣兩階段綜合評比，不僅需要注重果品品質，更要落實田間作物健康管理措施。第一階段果品評鑑係依外觀、重量、糖度、口感及安全進行評比，選出12組(名)入圍者進入第二階段果園管理措施評比，果園必須符合健康管理為原則。所有參賽蜜棗須於賽前抽樣送請農業試驗所以生化法進行農藥殘留檢測，倘若檢測不合格即喪失參賽資格。

廣告 廣告

▲得獎名單。

本次全國蜜棗評鑑高雄市成績輝煌，燕巢區農會共獲得冠軍、優良獎及果品優選7人，吉建果菜運銷合作社獲得亞軍及果品優選2人，大社區農會榮獲季軍、優良獎及果品優選組6人、岡山區農會優良獎及果品優選2人。

今年冠軍「蜜棗王」賴隆溪一直以來就是蜜棗競賽得獎的常勝軍，今年是第七次稱霸「蜜棗王」寶座，無論在果品初選、果園環境及栽培管理技術皆獲得評鑑委員青睞，賴隆溪棗園管理細緻，採行草生栽培，落實整枝修剪並維持良好田間通風，果園環境整潔有序。今年更率先導入省工機械—電動升降機，展現機械化管理省時省力成果，栽培理念以枝條管理為核心，重視通風與日曬，不貪產量以確保品質穩定，落實產銷履歷與安全用藥，成為周邊農友爭相學習的典範，帶動地方蜜棗產業整體升級。

高市府農業局積極推動安全農業，並輔導本市蜜棗生產，其肉質脆、甜、細緻、營養價值豐富、狀似小青蘋果，更是全國評鑑常勝軍，歡迎全國民眾新春年節多多選購「高雄首選蜜棗」禮盒(https://www.khagri.org.tw/)，漂亮又好吃的高雄蜜棗作為伴手禮，吉利討喜，讓每個家庭都甜甜蜜蜜過好年。（圖／記者王雯玲翻攝）