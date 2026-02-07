全國表演藝術爵士舞賽 台中競技

全國表演藝術大賽暨全國爵士舞蹈大賽，隊伍齊聚競技促進跨世代，跨舞蹈領域之間的交流，也為表演藝術人才提供展現實力與積累舞臺經驗的重要機會。 （記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

「二０二六全國表演藝術大賽暨全國爵士舞蹈大賽」七日於台中市屯區藝文中心演藝廳盛大舉行，賽事邁入第八屆，今年首度整合「全國表演藝術大賽」與「全國爵士舞蹈大賽」，吸引來自全國一百七十九支隊伍、約五百名選手同場競技，參賽規模創下歷屆新高。市府運動局副局長謝明儒出席開幕典禮，肯定活動展現國內表演藝術與舞蹈領域蓬勃發展的豐沛能量。

參賽年齡層橫跨兒童至成人組，不僅是選手展現精湛舞藝的舞台，更是全國跨域交流的重要平台。（記者陳金龍攝）

運動局表示，此屆競賽內容多元豐富，競賽項目涵蓋古典舞、民族舞、現代舞、芭蕾、街舞及各類爵士舞蹈，參賽年齡層從兒童組到成人組皆有，不僅提供舞者展現實力的專業舞台，也成為全國表演藝術跨域交流的重要平台，充分展現台中多元包容的城市文化特色。

主辦單位台中市體育運動與表演藝術文化發展協會指出，賽事選在專業劇場空間辦理，提供完整的舞台設備與觀演環境，讓參賽者能在接近正式演出的規格下呈現訓練成果，進一步提升競賽品質與藝術表現層次，同時也讓觀眾近距離感受舞蹈與表演藝術的多元魅力，強化台中作為表演藝術與運動文化交流城市的形象。

競賽項目包羅萬象，涵蓋古典舞、民族舞、現代舞、芭蕾、街舞及各類爵士舞蹈。（記者陳金龍攝）

協會理事長林芃妡表示，此屆賽事匯聚全國多組頂尖舞蹈團隊，競爭相當激烈，包括全國街舞賽事勁旅、地主代表隊李羿萱舞蹈教室，曾榮獲全國啦啦舞蹈爵士組冠軍的彰化游月說舞蹈學院，以及屢獲學生舞蹈比賽佳績的台南市立中山國中舞蹈班等實力隊伍齊聚一堂，不僅促進跨世代、跨舞蹈領域的交流。