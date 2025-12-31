全國規模最大！彰化縣率先啟動帶狀疱疹疫苗防護，守護萬名長者健康。圖／記者鄧富珍攝





彰化縣政府31日上午舉辦「彰化領航‧全國最大‧帶狀疱疹（皮蛇）疫苗防護行動啟動記者會」，正式宣布自115年1月20日起，推動全國規模最大的長者帶狀疱疹疫苗接種計畫，提供設籍彰化縣滿一年之65歲以上長者（含原住民55歲以上）完整兩劑疫苗保護，預計嘉惠1萬名長者。縣長王惠美、國家預防接種諮詢委員會（ACIP）召集人李秉穎等專家學者與民代出席，共同見證彰化高齡健康政策的重要里程碑。

王惠美表示，帶狀疱疹引發的神經痛常嚴重影響長者生活品質，且疫苗自費價格高昂，對不少家庭形成負擔。縣府自購2萬劑疫苗，低收入及中低收入戶長者由縣府全額補助，一般長者僅需自付6,000元，其餘費用由縣府補助，落實「健康平等、不分貧富」的施政理念，感謝縣議會對預算的支持，讓政策得以順利推動。

王惠美指出，隨著高齡人口持續增加，免疫力隨年齡下降，透過疫苗接種可有效降低重症與併發症風險，呼籲符合資格的長者把握名額、踴躍接種，縣府將持續推出貼近長者需求的健康政策，打造幸福彰化。

縣議員劉淑芳表示，帶狀疱疹常讓長輩痛到難以入眠，疫苗接種不僅為長者減痛，也為家庭減輕照顧壓力，感謝縣府用心規劃，讓更多長者獲得實質健康保障。

ACIP召集人李秉穎指出，帶狀疱疹除引發神經痛，亦與中風、心肌梗塞等心血管疾病相關，疫苗的整體健康效益常被低估，肯定彰化縣率先全國推動成人疫苗防護。ACIP委員、臺大公衛學院教授陳秀熙亦表示，此政策是台灣成人健康防護的重要里程碑。

衛生局說明，目前彰化縣65歲以上人口已占全縣兩成以上，本次計畫由全縣27鄉鎮市衛生所受理預約與接種，象徵彰化朝向「健康老化」邁出關鍵一步。

