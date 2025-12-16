全國語文暨美術賽 宜蘭囝仔奪11特優

宜蘭縣政府於昨（十六）日上午十一時在一樓縣民大廳舉辦「一一四年全國語文競賽」暨「一一四學年度全國學生美術比賽」頒獎典禮。「一一四年全國語文競賽」宜蘭縣共計七十三人含三隊十一人代表出賽，共獲八項特優、三十五項優等及十五項甲等；另「一一四學年度全國學生美術比賽」宜蘭縣共計二五三件作品參賽，項目分別為繪畫、西畫、平面設計、水墨、書法、版畫及漫畫，共獲三項特優、六項優等、三項甲等、九十項佳作。獲得特優，優等之績優人員由代理縣長林茂盛親自表揚並頒發獎勵金及表揚狀，肯定得獎者的努力。原住民縣議員孫湯玉惠、游吉祥、沈志弘共同出席。眾人齊喊：藝文齊放亮，宜蘭最榮耀！

代理縣長林茂盛表示，語文與藝術教育不僅是培養學習興趣與基本素養，更重要的是強調語言的傳承與實際應用，以及因材施教的發展，進而提升學生對母語的重視與創造力的發揮。宜蘭縣政府致力於培養縣內學生的學習能力，並希望在學校生活中創造一個適合多元發展的學習環境，讓每位學生都能持續成長，將學到的知識內化成為自身的能力。感謝宜蘭縣各級學校的校長、指導老師、學生及家長們長期以來的努力，並期望能持續精進，不斷提升。同時，代理縣長縣長林茂盛也希望宜蘭縣各領域的代表隊能在全國各項比賽中，繼續閃耀光芒，取得優異成績，為宜蘭爭光！

宜蘭縣府將持續推動語文與藝術教育，培養孩子在多元領域中自信發光。期盼所有參賽學生能以此次成果為新的起點，持續精進，勇於挑戰自我，在未來的學習旅程中創造更多精彩與可能，期待未來每位宜蘭學子在各項比賽中都能表現優異，收穫珍貴的學習經驗。

由教部主辦的「一一四年全國語文競賽」已於一一四年十一月廿三日、十一月三十日於臺中市圓滿落幕，聚集來自廿二縣市二五八五位語文高手，爭取四種語言國語、閩南語、客語及原住民族語、五個組別國小學生組、國中學生組、高中學生組、教師組及社會組、七個競賽項目演說、朗讀、作文、寫字、字音字形、情境式演說及讀者劇場的優秀成績。

宜蘭縣奪得「特優」的傑出成績分別有：泰雅族語朗讀項目由國小學生組韋以安同學獲得、國語演說項目在國中學生組由楊蕾亞同學獲得、泰雅族語朗讀由高中學生組李承翰同學獲得、噶瑪蘭族語朗讀由高中學生組潘楷崴同學獲得，臺灣台語讀者劇場由國小學生組李訓睿、李芃槿、張家菁、陳芳欣同學獲得。其中，阿美族語情境式演說國中學生組羅東國中蘇廉捷同學一一三年獲得優等、國語朗讀高中學生組宜蘭高中陳彥宇同學一一三年獲得優等、臺灣台語演說教師組順安國小劉玟毅老師一一三年獲得優等。