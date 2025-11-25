全國語文競賽個人賽 台中市選手獲獎率奪冠

競賽員於競賽會場合影，特優選手楊蕙菱（右三）-廖凱宣（右四）。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

「一一四年全國語文競賽」個人賽十一月二十二日起兩天在台中市登場，吸引全國二十二縣市、二0六二位語文菁英角逐語文教育最高榮耀。台中市派出一六八位個人賽選手參加朗讀、演說、情境式演說、字音字形、寫字及作文等項目，一舉奪下八十二座全國特優，獲獎率近五成，獲獎率全國第一，創下六連霸輝煌紀錄。

教育局長蔣偉民說，教育局邀請具專業能量的語文菁英師長擔任「保母老師」，在賽前協助選手以最佳狀態迎接決賽。

廣告 廣告

一0九年起至今年，台中市連續六年獲獎率全國第一，孩子自信站上全國舞台，語文殿堂綻放最耀眼的光芒。

今年台中市初賽競爭激烈，三二五八名學生角逐代表資格，最終從一二八六位選手中脫穎而出，一六八位優秀代表進軍全國賽，實力相當堅強。

選手們以穩健台風、標準語音與自信演說深獲評審肯定，展現平日扎實訓練的成果，國語演說項目十位選手參賽，九位榮獲「特優」，獲獎率高達九成。

競賽員於競賽會場。(記者徐義雄攝)

競賽出現不少溫馨亮點，國語演說項目中誕生一組難得的「特優母女檔」：國小組廖凱宣同學與社會組的楊蕙菱女士，母女同時站上全國舞台，雙雙奪得特優。另有客語朗讀國小組的趙崇聿同學，原本一句客語也不會說，老師與家人的支持努力苦練，從正音、閱讀到聲情詮釋全力投入，最終勇奪特優佳績。國語朗讀社會組選手張熏家更是完成罕見的「國小、國中、高中、社會組大滿貫特優」，展現其天賦與對朗讀的熱情。