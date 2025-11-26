全國語文競賽傳捷報 台東高中7學生奪佳績

（中央社記者盧太城台東縣26日電）今年度全國語文競賽成績揭曉，國立台東高級中學有7名學生在原住民族語、客語、國語、台語及寫字等多項競賽項目中大放異彩，表現卓越，獲得特優、優等、甲等計7獎項。

台東高中今天透過新聞稿表示，今年度114年全國語文競賽成績揭曉，台東高中學生在競賽舞台上展現優異語文表達能力，以扎實的演說技巧、深厚的文化底蘊與文字功力，贏得評審一致好評。這些獎項不僅是學生努力不懈的成果，也證明學校在語文及多元文化教育上的持續投入與深耕。

獲獎名單：特優3人，分別是高一胡澤源，排灣族語朗讀；高二邱柏淳，台灣客語情境式演說；高二王立元，布農族語情境式演說。優等3人，分別是高一利威廉，排灣族語情境式演說；高一黃柏諭，國語演說；高三蘇子恆，台灣台語情境式演說。甲等高二鍾詠程，寫字。

台東高中校長陳美蓮表示，非常感謝指導老師們的悉心指導與長期陪伴，正因有老師們的用心付出，學生才能在競賽中展現自信與實力。學校將持續推動語文教育，讓每名學生都有機會在適性舞台發光發熱。（編輯：李亨山）1141126