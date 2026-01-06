全國語文競賽創佳績 投縣表揚優秀代表隊

南投縣長許淑華表揚一一四年全國語文競賽成績績優選手及指導老師。（圖：南投縣府提供）

一一四年全國語文競賽於一一四年十一月二十三日與十一月三十日在台中市圓滿落幕，來自全國22縣市、二千四百餘名頂尖選手同場競技。南投縣代表隊在此次賽事中成績大幅躍進，創下近年最佳紀錄，一舉奪下個人賽特優二十四位、團體賽特優2隊、優等及甲等獎項共計八十三項的傲人成績，總體排名榮登全國「非六都縣市」第二名，為南投爭得無上殊榮。

縣府為嘉勉獲獎師生的辛勤付出，昨（六）日上午在埔里鎮蔡記東華食府舉辦頒獎典禮暨交流分享會，縣長許淑華及副縣長王瑞德出席致賀，並分批頒贈獲獎選手及其指導教師獎金，以實質獎勵感謝他們為縣爭光。

許縣長說，縣府非常重視教育政策，除寬編教育預算，完善校園軟硬體環境，也編列學生出國獎助學金，鼓勵學生及學校出國學習交流；感謝全縣校長及老師的付出，讓本縣教育日益精進：獎金與榮耀是象徵，更重要的是奮鬥過程累積的養分，此次全國語文競賽南投縣代表隊爭取到近年最佳成績，除了感謝指導老師的用心指導，更要肯定選手的努力及傑出表現，未來縣府會持續完善教育施政，做老師及學生的後盾，培養更多傑出人才，為社會貢獻，為南投爭光；她勉勵選手保持精益求精的學習態度，提升校園語文學習風氣，縣府也會持續優化集訓機制，讓南投的語文教育深耕發展，期許明年再譜新猷！