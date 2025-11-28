全國語文競賽原住民語演說 東大師培中心成績亮眼

東大師培校友與師資生參加114年全國語文競賽，成績相當亮眼。

114年全國語文競賽在臺中市舉行，臺東大學有6位師培校友與師資生先在臺東縣賽取得排灣語、卑南語、賽德克語、布農語、阿美語等演說競賽的代表權後，進軍全國賽，比賽結果成績亮眼，共榮獲原住民語演說3特優、1優等、2甲等的佳績。

臺東大學表示，榮獲教師組排灣語演說特優的中等教育學程校友利芳慈教師，去年榮獲社會組特優，今年成為兼具全國首位高級族語能力認證與教師證的族語文專長正式教師後，由臺東縣政府徵召參賽，不負眾望，再度榮獲教師組特優。

卑南語演說特優的盧詠心同學是國小教育學程師資生，賽德克語演說特優簡方晴同學是幼教系師資生，皆曾榮獲全國大專語文競賽族語演說第一名，今年經過師資培育中心應用學習原理，培養口說20分鐘的能力，並能依據抽題，靈活組合基本講稿演練，首次進軍全國語文競賽全國決賽便榮獲特優。

布農語演說優等的陳曼文同學是族語文專長中等教育學程師資生，年初參與師培中心特訓，能連續口說30分鐘，從容因應5分鐘的演說，歷經大專賽第二名、臺東縣賽第一名後，這次全國賽在多位資深族語老師激烈競爭中，榮獲優等，實在難能可貴。

排灣語演說甲等的彩以灣․吉靈同學與阿美語演說甲等的烏兆敏同學，在國家級評審面前挑戰自我，皆能將5分鐘演說充分發揮。特別是幼教系原住民專班大二生的19歲烏兆敏姓同學，已具族語能力中高級認證，是挑戰原住民演說全國決賽最年輕選手。

原住民語屬聯合國教科文組織定義的嚴重瀕危語言，40歲以下青年多只識隻字片語，少有成句的口語能力。東大師培中心歷時3年已輔導18位師資生，在全國大專語文競賽與全國語文競賽的臺東縣賽、全國決賽，累計贏得36張獎狀，在評審面前勇敢講好講滿5分鐘，共約演說族語180分鐘，不斷創造奇蹟。