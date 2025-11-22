全國語文競賽台中登場 22縣市菁英齊聚書香之都
記者楊文琳／台中報導
至今已邁入第80屆的「全國語文競賽」，個人賽於22、23日一連兩天在台中市登場，市長盧秀燕歡迎全國22縣市的語文高手齊聚一堂，此次賽事共有逾兩千五百位菁英選手參賽，以語言為舞台、以文字為橋樑，共同展現語文學習的成果與文化底蘊。
「114年全國語文競賽」歷經2年的籌備於台中市登場，此屆競賽特別將111年試辦的「本土語文讀者劇場」（團體賽）納入競賽項目，深化並推廣本土語言教學，讓表現形式更加多元。今年比賽項目涵蓋朗讀、演說、情境式演說、字音字形、寫字、作文及讀者劇場等七大類，語別包含國語、台灣台語、台灣客語及台灣原住民族語言；競賽組別分為國小學生組、國中學生組、高中學生組、教師組及社會組等5大組，總計2,585位選手，包括個人賽2,062位及團體賽143隊、523位選手參賽
台中市教育局副局長賴緣如表示，台中長期推動閱讀教育、本土語言課程與多語環境營造，此次承辦全國語文競賽，不僅展現台中在語文教育上的深耕成果，也邀請全國選手在競賽之餘，一同感受台中兼具現代與人文魅力的城市風貌。教育局為營造更具文化氛圍的競賽場域，特別在賽場周邊規劃了「創意祈願互動區」、「拍照打卡區」及「台中文學地景圖導覽區」，讓競賽員及陪同師長可書寫祝福及祈願語，並留下精彩紀念影像，更能認識台中豐富的文學歷史與城市脈絡，感受書香之都的文化氣息。
教育局補充，114年全國語文競賽決賽個人賽於22、23兩日在南屯區惠文國小、台中特教學校及私立明德高中舉行；讀者劇場（團體賽）將於11月30日在私立新民高中登場。更多比賽及活動相關資訊可至114年全國語文競賽網站查詢。
其他人也在看
114年全國語文競賽台中登場 22縣市菁英齊聚展現語文力
【民眾網諸葛志一台中報導】「114年全國語文競賽」歷經2年的籌備，個人賽於 22)、23兩日在台中市登場，市長 […]民眾日報 ・ 9 小時前
金馬62星光 曾敬驊開心登紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，演員曾敬驊（圖）本屆除是頒獎人也是入圍者，將角逐最佳男配角，會前開心在紅毯留影。中央社 ・ 7 小時前
114年全國語文競賽台中隆重登場 22縣市菁英齊聚展現語文力
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】「114年全國語文競賽」歷經2年的籌備，個人賽於今(22)、明兩日在台中市互傳媒 ・ 7 小時前
114全國語文競賽登場 選手齊聚臺中展現多元語言魅力
114年全國語文競賽於今（22日）、明（23日）兩天在臺中市正式登場，個人賽分別於惠文國小、臺中特教學校及私立明德高中舉行；團體賽「讀者劇場」則將於11月30日在新民高中接續登場。今年共有22縣市、2國立教育廣播電台 ・ 9 小時前
發文致敬黃百韜 賴總統：緬懷為國奮戰國軍而非共諜
（中央社記者溫貴香台北22日電）總統賴清德今天發文，向民國37年11月22日殉國的黃百韜將軍致敬。他說，該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。他重申，將共同捍衛台灣的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平。中央社 ・ 13 小時前
苗縣苑裡2機車事故 高中生摔水溝昏迷 (圖)
苗栗縣苑裡鎮一處無號誌路口21日上午發生機車碰撞事故，其中16歲無照騎車高中生摔落水溝（圖），意識昏迷；另名男性騎士疑似骨折。雙雙送醫救治。中央社 ・ 1 天前
苗縣苑裡無號誌路口車禍 2騎士送醫 (圖)
苗栗縣苑裡鎮田心七路與田心十六路交叉路口21日發生機車碰撞事故，2名騎士雙雙送醫。警方表示，該處為無號誌路口，但2人所騎乘車道分別劃有「停」、「慢」標字。中央社 ・ 1 天前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 11 小時前
全國語文競賽登場！22縣市菁英齊聚書香之都展現語文力
「114年全國語文競賽」歷經兩年籌備，個人賽今（22）日與明（23）日在台中盛大登場。來自全國22縣市的語文高手齊聚一堂，共有2,585位選手參賽（個人賽2,062位；團體賽143隊、523位），以語言為舞台、以文字為橋樑，展現深厚的語文學習成果與文化底蘊。中時財經即時 ・ 7 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 15 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 4 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 9 小時前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 7 小時前
富岡鐵道藝術生活節 藍皮解憂號體驗懷舊旅行
記者古可絜／綜合報導 臺鐵公司與桃園市政府文化局合作「2025富岡鐵道藝術生活節」，於今（22）日在富岡車站前廣場開幕，臺鐵公司特別與雄獅旅行社合作推出限定列青年日報 ・ 1 天前
登關山落隊迷路！女誤闖峭壁不敢動 逾7小時獲救
高雄市 / 綜合報導 高雄消防局接到報案，一名女山友跟3名朋友登中央山脈關山，但因為腳程慢落隊又迷路，最後走進懸岩峭壁，進退不得，只好報警求救。玉山國家公園管理處的2名保育巡查員，率先抵達找到女山友，她已經受困7個小時，地點就在只容得下1個人站立的懸崖峭壁上，只要一個不注意，就會摔下去，相當危險，因此巡查員要她「站在原地不要動」，再用繩索救援，巡查員自己也相當小心，花了1個小時順利幫助她脫困。 原始連結華視影音 ・ 1 天前