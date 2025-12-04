全國語文競賽團體賽「讀者劇場」 中市10校代表隊全數獲獎

《圖說》榮獲「台灣原住民族語言高中組」特優的市立台中二中隊伍。

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市今年派出10所學校代表隊參加114年全國語文競賽團體賽「讀者劇場」，所有參賽隊伍皆獲獎項，計有3校榮獲特優、6校榮獲優等、1校榮獲甲等，其中，東勢區新盛國小、市立豐原高中及台中二中榮獲全國特優佳績，表現非凡。

教育局長蔣偉民表示，今年榮獲「台灣客語-高中組」特優的市立豐原高中隊伍，由高二學生組成。面對繁重課業壓力，競賽員仍把握課餘時間勤加練習，其中，徐筱媛同學雖出生於大埔腔家庭，仍跨出舒適圈學習四縣腔，充分展現對客語文化的熱忱與多元語言視野。

廣告 廣告

《圖說》特優隊伍豐原高中。

榮獲「台灣原住民族語言-高中組」特優的市立台中二中隊伍，由4位族語背景各異的學生組成，從一開始的生疏，到能穩定掌握語音細節，全靠踏實練習與勇往直前的精神。其中，洪雅樂同學擁有原住民與漢族的雙重背景，時常聽聞家人以族語交流，使她的學習更具文化連結與情感意義。

獲得「台灣客語-國小組」特優的東勢區新盛國小隊伍，成員多數原本在家中較少使用客語。為了提升語言流利度，孩子們不僅在校練習，更主動將學習帶回家中，與家人分享交流。