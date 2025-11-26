全國語文競賽結果 東中學生原客國臺語大放異彩

全國語文競賽成績揭曉，臺中展現語文深耕成果，七名學生在原住民族語、客語、國語、臺語及寫字等多項競賽項目中大放異彩。

114年全國語文競賽成績揭曉，國立臺東高級中學展現語文深耕成果，共有七名學生在原住民族語、客語、國語、臺語及寫字等多項競賽項目中大放異彩，表現卓越。

獲獎名單如下：

特優方面，有三人獲獎，分別是:高一胡澤源——排灣族語朗讀特優，高二邱柏淳——臺灣客語情境式演說特優，高二王立元——布農族語情境式演說特優。

優等方面，也有三人獲獎，分別是:高一利威廉——排灣族語情境式演說優等，高一黃柏諭——國語演說優等，高三蘇子恆——臺灣臺語情境式演說優等。

甲等方面則由高二鍾詠程，獲得寫字組的甲等。

東中校長陳美蓮表示，該校學生在競賽舞臺上展現優異語文表達能力，以扎實的演說技巧、深厚的文化底蘊與文字功力，贏得評審一致好評，這些獎項不僅是學生努力不懈的成果，也證明學校在語文及多元文化教育上的持續投入與深耕。

陳校長非常感謝指導老師們的悉心指導與長期陪伴，因為有老師們的用心付出，學生才能在競賽中展現自信與實力，東中將持續推動語文教育，讓每位學生都有機會在適性舞臺發光發熱，也期望未來有更多學生踴躍參與語文活動，在語言的世界中探索創造、展現自我。