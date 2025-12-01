全國語文競賽落幕 桃園奪72特優展現扎實教育成果
114年全國語文競賽於11月22、23日及11月30日在台中市惠文國小、特教學校、明德高中及新民高中盛大舉行，全國各縣市頂尖語文好手同場較勁。桃園市今(114)年共派出238名選手參賽，由67位原住民族語選手、110位演說、情境式演說、朗讀、字音字形、作文、寫字選手，以及61位讀者劇場選手組成。經過激烈角逐後，桃園市勇奪72項特優佳績，其中，台灣客語字音字形及寫字組項目各奪6項特優、國語字音字形則突破紀錄取得7項特優，表現十分亮眼，再度展現桃園語文教育的深厚實力與扎實成果。
教育局表示，其中最受關注的莫過於就讀中大壢中的學生王建鈞與其父親、菓林國小主任王宏益所共同寫下的「父子雙特優」佳話。王建鈞在全國賽台灣台語字音字形高中組榮獲特優，延續他自109年國小學生組、112年國中學生組以來的「三階段滿貫」紀錄，從國小到高中一路蟬聯台灣台語字音字形特優，他的努力與堅持展現了不凡的語文天賦與自我要求，更體現多年默默耕耘與持續熱愛語文的成果。更令人動容的是，王建鈞同學的父親王宏益，同樣在今年的台灣客家語字音字形教師組中勇奪特優，王宏益曾於110年在全國賽奪下閩南語字音字形教師組特優，今年再度挑戰自我、跨語別投入台灣客家語字音字形競賽，仍能以精準、穩健的表現取得最高榮譽，實力令人敬佩。父子兩人於不同語別、不同組別同時登上全國舞台的最高成就，不僅是語文教育的典範，更呈現家庭中對語言文化的深刻情感與持續傳承。
教育局也提到，代表桃園市參加國語朗讀高中學生組的武陵高中學生吳威岑，以沉穩、精準且飽含情感的朗讀，再度榮獲特優佳績。值得一提的是，吳威岑於111年全國語文競賽國語朗讀國中學生組即曾奪下特優殊榮，今年再次站上全國舞台，展現從國中銜接到高中的深厚實力與持續精進的語文素養。吳威岑自國小起便投入語文競賽，至今已累積多次全國及市賽的亮眼成績。他的朗讀風格以真摯情感、紮實吐字與細膩節奏著稱，總能吸引聽眾沉浸於文本情境之中。無論是語氣輕重、停頓安排或情緒鋪陳，他皆反覆推敲，只為呈現最貼近作者心意的聲音。他始終相信「朗讀不是技巧堆砌，而是讓文字在心裡生根，再把那份感動傳遞出去。」。
指導老師指出，吳威岑的成功不僅來自天賦，更源於高度自律與驚人韌性。為了呈現最佳表現，他常在深夜錄音數十遍，精準調整聲音與情感的貼合度；面對佳績不自滿、遇挫折不退縮的態度，更為他累積成為朗讀常勝軍的重要能量。
就讀瑞塘國小的王楷崴同學來自於一個「全客語家庭」，因為奶奶對客語傳承的堅持，而為王楷崴奠定了極佳的客語能力。同時歷經兩年扎實訓練與連續參賽後，於本年度全國語文競賽客家語情境式演說國小組中，以沉穩台風與自然流暢的客語表達，勇奪特優「面面俱到獎」的最高榮耀。王楷崴自四、五年級起投入客語演說訓練，從語音修正、情境塑造到舞台表現，都在指導老師的協助下不斷精進。去年雖屈居優等，他並未氣餒，反而將比賽視為自我提升的契機，在日常課後反覆練習，展現強烈的自我要求與毅力。此次全國競賽中，他以真誠自然的語調、生動具象的情境描寫，深獲評審青睞，最終從全國各縣市的優秀選手中脫穎而出，摘下最高榮譽。
教育局表示，今年的全國語文競賽無論是本土語言的文化傳承，或是語文表達力的精準與深度，都能從選手的表現中看見桃園教育現場日常努力的痕跡。為協助選手在全國舞台發揮最佳實力，教育局在賽前特別規劃12個組別的培訓計畫，由各組召集人利用周六、日進行為期兩個月的密集訓練，讓學生能在專業指導下扎實累積語文能力。教育局也期勉所有參賽選手，能以今年的成果為新的起點，持續努力、再接再厲，未來無論走到哪裡，都能以語文能力展現自信，為桃園市爭取更多榮耀，也在自己的生命旅程中留下一段精彩而難忘的篇章。桃園市將持續深耕語文教育，陪伴每一位孩子在語文舞台上發光，讓語文成為他們開拓未來的重要力量。
