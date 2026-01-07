全國語文競賽 南市成績冠六都

全國今年語文賽成績揭曉，南市勇奪六都最佳成績。 （教育局提供）

記者翁順利∕台南報導

台南市推派一百七十七名選手參加去年年全國語文競賽，不負眾望，在各縣市群雄中於個人賽獲特優二十八人、優等九十一人、甲等二十六人以及團體賽讀者劇場特優五隊、優等三隊，總成績為六都第一，教育局於七日舉辦頒獎典禮，表揚一百五十三組獲獎師生。

教育局長鄭新輝表示，全國語文競賽項目繁多，包含國、台、客、原住民族語，項目包含朗讀、演說、情境式演說、字音字形、作文、寫字、讀者劇場等項目，在歷經分區預賽、決賽競爭激烈後，台南代表隊選手的成績斐然，例如個人項目二十八名特優中，台灣台語字音字形即占六人，於國小至教師組、社會組各組別均獲特優大滿貫；另於團體項目讀者劇場項目，共獲五隊特優為六都第一，其中台灣台語更是國小至高中組均獲特優。

教育局分析，參賽成績優異的主因，應是選拔出代表隊產生後後即安排周末培訓，且今年度將讀者劇場列為正式辦理團體賽，除評判選手文本演繹能力，更採問答方式考驗臨場反應與語言溝通能力，台南一中、延平國中、安平國中、麻豆國小、新市國小等校代表以深厚的語文底蘊及絕佳團隊默契，得以脫穎而出。

另外，新市國中教師徐子皓獲台灣台語朗讀特優，復興國小教師徐美芬獲台灣台語朗讀特優、忠孝國中教師傅虹靜獲台灣客語朗讀特優、鯤鯓國小教師劉耿江獲作文特優、昭明國中教師陳瑛倩獲台灣台語字音字形特優，身為教師及指導教師投身參賽，儘管課務繁忙，仍自我要求不鬆懈，利用晚間、假日、甚至暑假期間持續練習，值得喝采。