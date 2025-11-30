全國語文競賽 基市摘7特優

114年全國語文競賽基隆市表現優異，榮獲七項特優獎，代表隊凱旋而歸。（圖：教育處提供）

114年度全國語文競賽日前在台中市惠文國小、特教學校及明德高中舉行，30日並在台中新民高中舉行讀者劇場比賽，今年台中以「文滔筆韻薈萃台中」為主題，迎接各縣市共2,586位代表好手共聚，本市共計68名競賽員參賽，代表隊榮獲7特優27優等17甲等殊榮，凱旋而歸。

全國賽事每位參賽者皆全力以赴，展現平日努力訓練之所學，本市一共榮獲7項特優，分別如下：台語朗讀國中學生組簡丞佑、台語朗讀高中學生組張語宸、台語情境式演說高中學生組廖宥期、台語演說社會組李姵緹；國語朗讀社會組林恩惠、太魯閣族語朗讀高中學生組陳樂平、阿美族語情境式演說高中學生組黃恩典。

為了爭取好成績，本市特別委請華興國小、武崙國小與碇內國小，協助語文競賽集訓任務，從9月市賽結束到比賽前一週，幾乎每個週六、日，都全心投入培訓選手的工作，教育處感謝這次參與集訓的所有老師與各校指導老師用心投入與栽培，讓選手們得以發光發亮，為基隆市爭光。

教育處徐嬿立處長表示，全國語文競賽是語文界的年度盛事，本市重視學生語文素養，積極推動閱讀素養、本土語等各項語文教學，投入經費改善集訓環境及設備，並邀請各領域專家針對各競賽項目進行專業指導，期許選手能持續精進，繼續為基隆市爭取榮譽。