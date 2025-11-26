全國語文競賽 基隆獲７特優

一一四年度全國語文競賽熱鬧登場，基隆市代表隊榮獲七特優、二十七優等、十七甲等殊榮。（教育處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

一一四年度全國語文競賽熱鬧登場，今年台中以「文滔筆韻‧薈萃台中」為主題，迎接各縣市共二千五百八十六位代表好手共聚，基隆市代表隊共有六十八名選手參賽，榮獲七特優、二十七優等、十七甲等殊榮。

七項特優分別為台灣台語朗讀國中學生組簡丞佑、台灣台語朗讀高中學生組張語宸、台灣台語情境式演說高中學生組廖宥期、台灣台語演說社會組李姵緹、國語朗讀社會組林恩惠、太魯閣族語朗讀高中學生組陳樂平、阿美族語情境式演說高中學生組黃恩典。

廣告 廣告

其中張語宸今年再度在全國語文競賽脫穎而出，長達六個月的密集訓練，加上賽前六日的加強練習，完成了連續三個學段都奪下「特優」的紀錄。在原住民族語項目獲特優的陳樂平表示，從第一次踏上全國語文競賽的舞台到今天終於拿下特優，這一路走了五年，一次次站在台上也一次次帶著遺憾下台，常常告訴自己「再一次就好，再努力一點就好」，每一次的挫折都是養分，幫自己變得更強更成熟，雖然五年很久，但終於做到了。

為爭取好成績，基隆市政府特別委請華興國小、武崙國小與碇內國小協助語文競賽集訓任務，從九月市賽結束至比賽前一週，幾乎每個週六、日均全心投入培訓選手的工作，教育處長徐嬿立感謝這次參與集訓的所有老師與各校指導老師用心投入與栽培，讓選手得以發光發亮，為基隆市爭光。