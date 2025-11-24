全國語文競賽 花蓮代表隊囊括19項特優

全國語文競賽個人賽，花蓮縣共榮獲十九項特優，表現十分亮眼。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

全國語文競賽個人賽來自全國二十二個縣市的優秀選手齊聚一堂，角逐各語別最高榮譽，經激烈角逐，花蓮縣共榮獲十九項特優，表現十分亮眼，充分展現長期推動語文教育的豐碩成果與厚實基礎。

花縣政府二十四日表示，今年的競賽項目共分為四大語別，包含國語、台語、客語、原住民語，演說、朗讀、字音字形、寫字、作文、情境式演說、讀者劇場、字音字形等，項目多元，充分展現語言文化的多樣性與深度，此次花蓮縣代表隊共計八十四位競賽員參加。

廣告 廣告

縣長徐榛蔚表示，語言是文化的載體，也是學習的根基，透過聽、說、讀、寫的扎實訓練，學生不僅能強化思考力與表達力，更能在溝通與理解中培養自信與學習力，讓孩子們扎根在地、放眼國際。

徐榛蔚指出，此次花蓮代表隊的優異表現，歸功於選手們的努力、師長的悉心指導，以及家長的全力支持，足為全縣之光。

花蓮縣教育處表示，為協助選手在全國舞台上發揮最佳實力，教育處自十月十三日起至十一月二十一日期間，特別委託花崗國中、明廉國小、中華國小、宜昌國小、北埔國小及稻香國小辦理賽前培訓，提供專業指導與模擬練習，使選手們不斷精進。

教育處強調，此次榮獲十九項特優成果正是各方努力的最佳見證，也期勉花蓮學子持續以語言為橋梁，傳承文化、拓展視野，展現花蓮教育的深耕與實力。