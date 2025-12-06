全國語文賽 新北稱霸全國

一一四年全國語文競賽日前於臺中落幕，來自全臺二十二縣市、二千五百八十五位語文選手齊聚角逐各類語文獎項，競爭激烈。新北市代表隊今年共有二百五十九位選手出賽，最終抱回九十四座特優獎座，獲獎數稱霸全國，展現新北語文教育的深厚實力與多元文化能量。

教育局長張明文昨（六）日表示，語言是文化的根，也是連結世界的重要能力。新北市長期在國語及本土語文教育投注心力，從課程設計、教材研發、語文競賽到多元展演，全方位培育語文人才。

廣告 廣告

榮獲「國語朗讀國中學生組特優」的崇林國中七年級楊士廣同學，去年即在國語朗讀國小學生組奪下全國特優，此次再次站上國賽舞臺成功蟬聯特優。他說再度挑戰全國賽，最難忘的是與老師及選手夥伴並肩努力的時光，在嚴謹卻溫暖的集訓團隊陪伴中，持續雕琢咬字、語氣與情感節奏，讓朗讀不只是技巧，更是一次自我突破，為自己學習歷程寫下重要里程碑。

榮獲「作文國中組特優」的頭前國中九年級魏以晴同學，去年在寫字項目已拿下全國特優，今年轉戰作文賽場再度奪下特優，成為作文與寫字雙料冠軍。她說在段考、模考與各級賽事壓力交織下，仍選擇把握機會努力放手一搏，最終在全國賽一舉奪得特優，為青春寫下難忘印記。

最具象徵世代傳承精神的，是七十六歲的族語支援教師林明德，他挑戰阿美族語演說社會組奪得特優。投入族語教育逾三十年，是許多孩子的文化引路人。林明德表示，此次參與國賽是一場深刻的「尋根之旅」，不僅反覆推敲發音、文法與詞彙的準確性，更思考如何透過族語傳達阿美族的價值觀與精神。